L’eredità, l’imperdonabile errore di un concorrente: “Ma come?”

Ogni sera va in onda la puntata di L’Eredità, programma condotto da Flavio Insinna. Un concorrente ieri ha fatto un errore, i dettagli

Ogni sera prima del telegiornale, nella fascia oraria tra le 18,45 e le 19,55 va in onda il programma d’intrattenimento L’Eredità su rai1, condotto da Flavio Insinna che solitamente non perde occasione di scherzare e ironizzare con i suoi concorrenti. Ieri, nella puntata del 31 marzo, un concorrente ha fatto una gaffe clamorosa, l’errore gli è costato l’eliminazione. Un fatto inaspettato che ha sconvolto lo studio e soprattutto il presentatore che non poteva immaginare ad una cosa del genere.

L’Eredità: qual è stato l’errore del concorrente?

Durante la scorsa puntata, Paolo e Valentina si sfidano nella prova che può costare l’eliminazione di uno dei due. Entrambi sono veterani del programma e devono indovinare alcune parole, avendo a disposizione un sinonimo e le lettere che compaiono con il passare del tempo. Tocca a Paolo che ha ancora più di trenta secondi per indovinare il maggior numero di termini possibile. A quel punto il conduttore chiede: “Ridotto in tanti pezzi con la S”. Il tempo scorre, il giocatore prova diversi accostamenti di lettere, ma non c’è niente da fare e dalla sua bocca esce solo: “Sfa…to”. Insinna non sa cosa dire, si limita a dire: “Ma come?”. Il partecipante molto imbarazzato afferma: “Scusate ho un blackout”. Arriva il gong e il conduttore svela la parola misteriosa: “Sfasciato. Siete bravi, ma capita anche questo”.

L’errore però ha portato Paolo all’eliminazione e alla ghigliottina è arrivato Guglielmo. La parola misteriosa era mondo mentre il campione con i vari indizi scrive Napoli. Anche ieri il montepremi sarebbe andato in beneficienza, visto che è la settimana ad essa dedicata.