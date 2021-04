Francesca Michielin sfila per il suo “Nice day”….una favola! – VIDEO

Francesca Michielin incanta i social con un video in cui si mostra in una veste per lei decisamente insolita

Francesca Michielin è ormai una realtà del mondo della musica. La giovanissima cantante di Bassano del Grappa, grazie alla sua ultima esibizione sul palco dell’Ariston nel corso del Festival di Sanremo in compagnia di Fedez, si è definitivamente consacrata come una dei protagonisti del panorama italiano. Proprio la canzone che ha presentato in coppia con il rapper “Chiamami per nome” fa da sottofondo al video da poco pubblicato sul suo profilo Instagram. Nelle immagini l’artista si propone in una veste per lei decisamente insolita. Si tratta infatti di un servizio creato per l’occasione da Vanity Fair e che permette a Francesca di dedicarsi qualche istante di glamour. Nel video infatti si può ammirare la Michielin mentre sfoggia diversi abiti ognuno dei quali riesce a suo modo ad esaltarne il fascino. Pochi secondi che hanno avuto però il merito di scatenare la fantasia e l’ammirazione dei fan decisamente estasiati.

Il video di Francesca Michielin

Accompagnata dalle note del brano che le ha permesso di conquistare la medaglia d’argento alla 71esima edizione del Festival di Sanremo, Francesca Michielin gioca un po’ con la moda. Nel video creato per la famosa rivista Vanity Fair infatti la cantante si mostra mentre su fondo bianco indossa uno smoking che sembra essere davvero di qualche misura in più. Nonostante il taglio maschile non può non saltare agli occhi dei fan il suo ipnotico fascino esaltato anche da un preciso particolare. Sotto la giacca infatti Francesca non indossa nulla e mentre cammina regala la sensuale visione della sua pelle nuda anche se per pochi istanti. Nelle immagini è presentato anche un cambio radicale d’abito. La cantante infatti si presenta vestita con un abitino nero e lungo con una gonna velata.

Il vestito è impreziosito da dei pois bianchi e dalle delicate spalline a sbuffo che le lasciano libere le braccia. La scelta dei due abiti si è dimostrata decisamente vincente se si notano i commenti e il pieno di cuoricini che il video pubblicato è riuscito ad assicurarsi nel giro di pochissimi secondi.