Quattro agenti della sicurezza di una stazione metropolitana sono state arrestate per aver ucciso un giovane adolescente: brutale omicidio.

Una storia sconvolgente, caratterizzata da violenza ed abuso di potere quello registratosi a Powai, ricco quartiere di Mumbai (India). Quattro guardie avrebbero ucciso un ragazzo di 17 anni all’interno di una stazione metropolitana. Il loro modus agendi, efferato e brutale, non ha lasciato scampo al giovane che fuggito dalle loro percosse, sarebbe riuscito a raggiungere la propria abitazione, venendo dichiarato morto poco dopo.

Leggi anche —> Orrore in un appartamento: studentessa 19enne uccisa e fatta a pezzi

India, ragazzo ucciso a bastonate da quattro agenti di una metropolitana: arrestati

Leggi anche —> Scrive per scherzo: “Sei viva?” alla figlia, poi la trova morta…

Sono stati arrestati i quattro agenti della sicurezza di una metropolitana di Mumbai dopo il decesso di un ragazzo di soli 17 anni. Stando a quanto riportato dalla redazione del The Indian Express, l’adolescente sarebbe stato sorpreso a rubare un tubo di ferro di bassissimo valore da un’insegna. Per punirlo del gesto i 4 uomini lo avrebbero accerchiato iniziando a percuoterlo violentemente con delle spranghe e mazze di bambù.

Il giovane sarebbe riuscito a divincolarsi e scappare. Una volta raggiunta la propria abitazione avrebbe, però, perso i sensi. La madre, a quel punto, ha immediatamente chiamato i soccorsi: purtroppo al loro arrivo ogni tentativo di rianimazione sarebbe risultato vano. I medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 17enne. Il personale sanitario ha disposto che venisse eseguito un esame autoptico sul corpo del ragazzo. Sarebbero stati i risultati a far aprire le indagini per omicidio che hanno condotto all’arresto delle 4 guardie. La polizia, allertata dall’ospedale, sarebbe risalita agli uomini in divisa in sole 4 ore.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter .

Nella giornata di oggi, gli accusati – di età compresa tra i 38 ed i 26 anni – saranno ascoltati da un magistrato. I quattro erano stati assunti da una ditta appaltatrice per vigilare sui lavori che si stanno eseguendo sulla linea.