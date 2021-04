The Voice, la cifra che incasserà Ariana Grande: cachet esorbitante

Ariana Grande sarà coach nella 21esima edizione di The Voice USA, a far parlare in queste pre però il suo cachet da sei zeri, il più alto nella storia del programma

L’annuncio è stato dato poche ore fa dalla stessa Ariana Grande sul suo account Twitter: infatti la famosissima cantante popstar americana ha svelato che farà la prossima giudice di “The Voice USA” accanto a Kelly Clarkson, John Legend e Blake Shelton.

La ventunesima stagione del programma in onda sulla NBC si prospetta carica di novità, soprattutto dopo l’ottimo risultato della precedente edizione che ha ottenuto ottimi risultati in termini di ascolto. La 26enne prenderà il posto di Nick Jonas dei Jonas Brothers, che aveva partecipato allo show a partire dalla diciottesima edizione. I fan sono entusiasti di questa novità, fa però discutere il cachet esorbitante della Grande, che a quanto pare è il più alto mai sborsato per un giudice del talent. Vediamo i dettagli.

Ariana Grande fa notizia, il suo cachet è il più alto della storia del programma

Una nuova avventura per Ariana Grande che diventerà coach di “The Voice USA” come da lei rivelato con un annuncio decisamente a “sorpresa” su Twitter. Accanto a questa novità però stanno trapelando anche indiscrezioni riguardo il suo compenso per la partecipazione come giurata.

La fonte che ha messo in luce tale questione sarebbe molto vicina a iHeartRadio, e riporta che la NBC avrebbe pagato Ariana Grande circa 25 milioni di dollari, quindi ben oltre i 15 offerti a Kelly Clarkson, ma simile a quella che venne data a Ketty Perry per presenziare ad “American Idol”.

Nonostante la cifra, i fan della cantante non aspettano altro che inizino le selezioni del programma per poterla vedere nuovamente in scena dopo gli ultimi successi discografici prodotti. Ricordiamo che quattro giorni fa è uscita la “Deluxe Edition” di Positions, che include quattro nuove tracce, tra cui il remix di “34+35” feat. Doja Cat e Megan Thee Stallion.