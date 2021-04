La bellissima sorellina di Chiara Ferragni condivide una foto sulla spiaggia ed è bellissima, indossa un bikini sensuale

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valentina Ferragni (@valentinaferragni)

Valentina Ferragni sulla spiaggia di Viareggio è magnifica con un costume a due pezzi verde chiaro molto sensuale. Sotto la foto appaiono subito i commenti delle sorelle Chiara e Francesca che scrivono “Ma wow” e “Oh oggi te lo sei ricordato! Figonaaa”. Arriva anche il commento del fidanzato Luca Vezil che scrive:”Ah ok ciao”. In generale è stata molto apprezzata la foto di Valentina anche dagli utenti. Una ragazza scrive:“Finalmente una ragazza che mostra che per essere bella non bisogna essere magrissima”.

Valentina Ferragni sempre più sensuale su Instagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valentina Ferragni (@valentinaferragni)

La sorellina della Ferragni ha condiviso un’altra foto sul suo profilo in cui appare sexy e bellissima con indosso solamente una giacca di pelle. Con le braccia si spinge il seno in avanti ed è magnifica. Ironizza poi su questa tecnica nella didascalia. “Ho spinto il seno per farlo sembrare più grosso”. Di nuovo i commenti delle sorelle arrivano subito, “Ma wow” e “figona“. Il fidanzato invece ironizza e scrive:“Ragazzi ricordatevi che Gesù vi guarda“, si riferisce ai ragazzi che guardano la foto della sua fidanzata. Lei risponde però scrivendo:”anche a te”. Valentina Ferragni e Luca Vezil sono una coppia dinamica e bellissima, insieme fanno tutto anche le sfide su instagram.

L’ultima riguarda l’energia pulsee, la coppia è stata sfidata da Bobo Vieri per eseguire una coreografia. Il risultato non è proprio eccezionale ma si sono impegnati e ci hanno messo tanta energia. Nella didascalia ha spiegato meglio in cosa consisteva questa sfida. “Olimpiadi da casa. Probabilmente l’avevate già capito, ma finalmente possiamo svelarvi tutto: io e Luca Vezil abbiamo deciso di accettare la sfida si Pulsee Luce e Gas e di Chirstian Vieri partecidpando alle Olimpiadi da casa con Italia Team! Ecco il nostro “Lancio del Disco”! Mi raccomando ricreate anche voi la nostra coreografia sulle note della canzone “I can with Pulsee” che trovare su Spotify e mostrateci le vostre doti di ballerini!”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valentina Ferragni (@valentinaferragni)

Vezil ammette che la loro performance non è stata delle migliori e infatti nei commenti scrive:”Chiedo scusa a tutto il mondo della danza da parte nostra” e ancora “Comunque nella versione extended del video balliamo molto meglio, questi tempi tecnici penalizzano le nostre abilità! Io mi ribello!”. Non è quindi d’accordo con l’andamento della performance e da la colpa ai tempi tecnici per il risultato uscito non troppo bene.