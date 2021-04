Valentina Vignali, spettacolo ogni giorno: difficile non guardare… -FOTO

Valentina Vignali è sempre in forma smagliante. Lo dimostra ancora una volta su Instagram, incantando i fan con la sua bellezza

Valentina Vignali è il perfetto cocktail di personalità, fascino e seduzione. Chioma corvina, sguardo intenso, 1,83 cm di fisico scolpito dallo sport, forme pericolose, la cestista è il sogno di bellezza di uomini e donne.

Personaggio eclettico, oltre la onorevole carriera sportiva, vanta esperienze televisive non indifferenti, e persino sperimentazioni nell’ambito musicale, con dei singoli rap.

Ma soprattutto, grazie alla sua incredibile e strepitosa immagine, è una modella ricercatissima e testimonial del prestigioso brand di lingerie Victoria’s Secret Italia, fattore esplicativo della sua sensualità.

Grazie al carisma che la contraddistingue, e alla sua bellezza ineguagliabile, vanta un successo social veramente esplosivo. Influencer tra le più seguite, totalizza il numero impressionante di 2,3 milioni di followers.

Proprio su Instagram, ha dato ancora una volta dimostrazione del suo splendore, attraverso degli scatti nelle stories.

Valentina Vignali: spettacolo da ammirare

Nelle stories del profilo Instagram di Valentina Vignali non passa inosservata la sua bellezza. Due scatti in particolare hanno attirato l’attenzione dei fan, dove regna il suo splendore a sedurre gli utenti.

In una foto sfoggia un micro top in tonalità kaki, dotato di apertura a v e laccetti a contrasto in nero, con intreccio a corpetto e fiocco a chiudere. L’accessorio ideale è la catenina dorata sfoggiata dalla cestista a ricadere sulla scollatura, nonché la fluente chioma corvina. Lo sguardo in verde, valorizzato da mascara e eyeliner, è ammaliante e incolla inesorabilmente lo spettatore all’immagine.

Segue l’altra diapositiva, dove sfoggia un completo casual in tonalità latte e menta, perfetto in contrasto con i suoi colori. I capelli sono perfettamente lisci ad incorniciare il viso, dove spicca un rossetto fucsia a valorizzare le labbra carnose della modella. Sempre uno spettacolo, tutto da ammirare.