Andrea Zelletta, la rivale di Natalia che lo aveva stregato. Ve la ricordate?

Klaudia Poznanska è il nome della corteggiatrice che aveva fatto perdere la testa ad Andrea Zelletta: tutto sulla rivale di Natalia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andrea Zelletta (@iamandreazelletta)

Andrea Zelletta, all’epoca della sua partecipazione a Uomini e Donne, aveva il suo bel da fare. Come molti telespettatori ricordano, il tronista ebbe infatti un vero e proprio colpo di fulmine per Natalia Paragoni, sua attuale fidanzata. La corteggiatrice, tuttavia, aveva sceso le scale per un collega di Zelletta, lo spagnolo Ivan Gonzales. Dopo averla corteggiata assiduamente, l’ex gieffino riuscì a strapparla dalle mani del rivale, facendola divenire una delle sue pretendenti.

Due anni fa, tuttavia, il cuore di Andrea batteva anche per un’altra ragazza, che poi arrivò alla scelta come “rivale” di Natalia: stiamo parlando della bellissima Klaudia Poznanska, la 18enne di origine polacca che aveva stregato il tronista. Ve la ricordate?

Klaudia Poznanska: tutto sulla corteggiatrice che stregò Andrea Zelletta

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Klaudia Basia Poznańska (@klaudiapoznanskaa)

Quando decise di partecipare a Uomini e Donne, la bella Klaudia Poznanska aveva solo 18 anni. Originaria della Polonia ma cresciuta a Rieti, nel Lazio, la corteggiatrice si era immediatamente fatta notare per il temperamento vivace e l’indiscussa sensualità. Con il suo carattere dolce e al contempo determinato, Klaudia aveva fatto perdere la testa al tronista Andrea, che fu fino all’ultimo combattuto fra lei e Natalia Paragoni.

Il giorno della scelta, nel comunicare alla Poznanska che lei non sarebbe divenuta la sua fidanzata, Zelletta scoppiò in lacrime. La corteggiatrice, affranta per non aver conquistato l’uomo che amava, lo aveva abbracciato con trasporto, augurandogli ogni bene: la scena aveva commosso tutti i presenti in studio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Klaudia Basia Poznańska (@klaudiapoznanskaa)

Ad oggi, Klaudia è una vera e propria star dei social. Appassionata di fitness, la Poznanska porta avanti un’attività di influencer e modella, non mancando di condividere con i fan la sua incredibile trasformazione fisica. Senza dubbio, i pretendenti non le mancheranno.