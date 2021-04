Lite furibonda ad Amici 20: la professoressa perde le staffe. Anna Pettinelli ha convocato Aka7even dopo delle cose che lui ha detto durante uno sfogo sulle puntate

Ieri è stata registrata la terza puntata del serale di Amici di Maria De Filippi: il programma entra sempre di più nel vivo e anche durante la registrazione di ieri ci sono stati degli eliminati. Gli spoiler della puntata non sono affatto piaciuti al pubblico che hanno scatenato una protesta durante la giornata di ieri. Intanto, Aka7even sta vivendo un momento di sconforto perché continua sempre a perdere in puntata contro Sangiovanni.

Amici 20, Anna Pettinelli furiosa con Aka7even: “Mi hai dato della pazza”

Anna Pettinelli, che è la sua insegnante, continua a credere e a scommettere tutto su di lui, ma Aka7even ha cominciato a perdere un po’ di fiducia in lei dopo le sue continue sconfitte. Anna lo ha richiamato e rimproverato duramente: “Mi hai dato della pazza, ma come ti permetti? Se perdi fatti due domande e non incolpare me” gli ha urlato contro. “Mi hai detto che avrei dovuto farti gareggiare con i pezzi di Ultimo e non con i tuoi, questa è l’opinione che hai di te? Come puoi pretendere sicurezza se non ce l’hai nemmeno tu?”.

Aka7even, mortificato per quanto accaduto, si è scusato ripetutamente con la sua insegnante per le parole che le ha rivolto durante lo sfogo che ha avuto in casetta insieme ai suoi compagni.