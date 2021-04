Anna Tatangelo fa piangere il web con una dedica speciale che arriva direttamente su Instagram. La cantante tra felicità e un pizzico di malinconia

Anna Tatangelo si mette a nudo su Instagram e un po’ stupisce tutti. La cantante di Sora, che difficilmente parla della sua vita sentimentale e privata, questa volta ha fatto un’eccezione. Lo ha fatto per celebrare il suo piccolo uomo, la sua certezza nella vita: il figlio Andrea.

Un regalo unico e prezioso che la cantante ha desiderato molto nonostante sia diventata mamma giovanissimo. Andrea è il figlio nato dalla bella e lunga storia d’amore con Gigi D’Alessio che come sappiamo ora è solo un mero ricordo. È più di un anno che i due ormai si sono allontanati, pare per sempre, e anche se sono molti i flirt che sono stati attribuiti ad Anna, al momento pare che il suo cuore è legato con un filo diretto solo al suo piccolo Andrea che ha festeggiato il suo compleanno.

Un giorno speciale che la giovane ha voluto celebrare con un’intensa lettera. Collage di foto e parole commoventi che hanno sciolto anche il cuore del pubblico con oltre 28 mila like e molti commenti.

Anna Tatangelo e la lettera per il suo piccolo Andrea

“Spesso sento dire che dietro ad una donna c’è un uomo, e viceversa – inizia così la lettera di Anna Tatangelo per il suo piccolo Andrea – Posso in realtà dire che dietro la donna che sono ci sei tu. Ti ho cercato e ti ho voluto fortemente fin da giovane e di questo ne sono grata”. Una vera dichiarazione d’amore quella che la bella e famosa mamma ha fatto in modo plateale a suo figlio.

Anna confessa a tutti che la sua forza, il suo equilibrio, il suo ritrovare sé stessa, sta tutto racchiuso nel suo bambino. Poi passa all’aspetto più realistico e ammette che negli ultimi tempi ci sono state alcune difficoltà.

Anna parla di “quasi due anni pieni di cambiamenti ed ovviamente questa pandemia non é stata facile”. Il riferimento all’allontanamento tra lei e Gigi è tangibile. La separazione è arrivata proprio nel 2020 rincarando già la difficile dose del lockdown e della pandemia.

Ma poi la cantante torna positiva e ammette che nel tempo ha imparato “a trovare sempre il lato migliore delle cose e, forse, riflettendoci bene questo periodo ci ha uniti più che mai”.

“Grazie amore mio – conclude l’artista – perché sono fiera di essere la tua mamma e sono felice ogni giorno di averti nella mia vita”.