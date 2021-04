Aurora Ramazzotti e la dedica a Zorzi: “Non ho mai rinunciato a te”

Aurora Ramazzotti e la dedica a Tommaso Zorzi, il suo migliore amico, per il suo compleanno: “Non ho mai rinunciato a te”.

Oggi è il compleanno di Tommaso Zorzi: compie 26 anni ed è tempo di grandi festeggiamenti, anche se a causa del covid non potrà uscire di casa e vedere qualcuno. Ha comunque tanti motivi per essere contento, perché questo è stato sicuramente l’anno più importante della sua vita. Oltre ad una carriera che ha finalmente preso il volo, dalla sua esperienza al Grande Fratello Vip si porta tantissime persone che gli vogliono bene e una crescita personale che lo ha portato a risolvere tante cose, come il suo rapporto con Aurora Ramazzotti, la sua migliore amica da oramai tantissimi anni.

Tommaso Zorzi compie 26 anni: Aurora Ramazzotti e le sue parole commoventi

“Ci siamo conosciuti che eravamo dei bambini. Fuoco col fuoco, una combinazione strale, esplosiva quanto pericolosa. Chi ci conosce lo sa bene” scrive Aurora sul suo profilo di Instagram, cominciando così gli auguri per il compleanno del suo migliore amico. “Me ne sono sempre fregata di quello che pensavano gli altri, non ho mai rinunciato alla nostra amicizia, scegliendola giorno dopo giorno anche quando sparivamo dalle nostre vite. Ti ho sempre ammirato e in maniera diametralmente opposta ti ho sempre voluto proteggere. Perché dietro quella pungente ironia c’è un mondo infinito e complesso che ha bisogno di essere protetto. Sono qui, tu lo sai. Tanti auguri Tommy“.

Tommaso, appena uscito dalla casa del Grande Fratello, ha avuto modo di telefonarla, di rivederla e di riabbracciarla quasi un anno di lontananza. I due avevano litigato durante l’estate 2020 e da allora le loro strade si erano separate: nelle ultime settimane, invece, si sono finalmente ritrovati.