Avanti un Altro, la Bonas imbarazza il concorrente: “Per toccarla deve…”

Ad Avanti un Altro, l’arrivo della Bonas mette in difficoltà il concorrente Denni: “Per poterla toccare deve…”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Cremaschi (@cremaschina)

La Bonas di Avanti un Altro ha messo in seria difficoltà il concorrente Denni. Il giovane, che si è presentato come campione nazionale di beach volley, ha fin da subito attirato le attenzioni su di sé. Paolo Bonolis, che lo ha preso in simpatia, era sul punto di rivolgergli le quattro domande del turno, ma il gioco è stato interrotto dall’arrivo della Bonas del noto quiz game.

Laura Cremaschi, favolosa nel suo completino nero che non lasciava nulla all’immaginazione, ha provocato l’imbarazzo del concorrente, che si è trovato paralizzato di fronte a lei. Come se non bastasse, il conduttore lo ha ulteriormente istigato con le sue provocazioni. “Per poterla toccare è costretta ad usare uno stratagemma…“: questa l’osservazione di Bonolis, mentre la modella sorrideva al partecipante, che era notevolmente a disagio.

Avanti un Altro, la Bonas Laura Cremaschi imbarazza il concorrente

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Cremaschi (@cremaschina)

Ad Avanti un Altro, il turno del concorrente Denni è stato turbato dall’arrivo di Laura Cremaschi. La Bonas, giunta proprio per mettere in difficoltà il concorrente, ha fin da subito catturato le sue attenzioni: il completino nero era una visuale per soli adulti. “Per toccarla è costretta a usare uno stratagemma“, lo ha avvisato Bonolis, mentre la modella indossava dei guanti: tramite questi, la Cremaschi ha potuto accarezzare Denni mentre il conduttore gli rivolgeva le domande.

Paolo Bonolis ha continuato, per tutta la durata del turno, a stuzzicare il concorrente con le sue battute: “Lei gioca a pallavolo, è abituato a schiacciare. Mi raccomando, non schiacci“. Di fronte all’imbarazzo di Denni, il conduttore ha rincarato la dose fra le risate dei presenti: “E soprattutto, non mi faccia l’alzata“. Dopo il siparietto a luci rosse, Bonolis ha finalmente posto i quesiti al concorrente, che poteva beneficiare di una piacevole “distrazione”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Cremaschi (@cremaschina)

Alla fine, la presenza di Laura Cremaschi ha sortito l’effetto sperato. Il concorrente, completamente nel pallone, ha infatti sbagliato due delle quattro domande del turno, finendo per essere eliminato dal gioco.