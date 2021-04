Dayane Mello, strepitosa: indosso solo il costume. Fisico da dea – FOTO

Dayane Mello ha condiviso una foto su Instagram in cui ha mostrato il suo fisico mozzafiato. Uno scatto in costume che ha lasciato i fan senza parole.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dayane Mello (@dayanemelloreal)

Volto coperto da un cappello, indosso solo il costume a due pezzi. Così Dayane Mello si è mostrata su Instagram. Lo scatto ha lasciato i fan senza fiato. La nota modella si è mostrata in tutta la sua bellezza. Seduta su una poltrona sfoggia la sua perfetta forma.

Subito è boom di like e commenti. Il milione di follower della ex GF apprezzano molto lo scatto. “Bellissima”, la parola che si ripete sotto il post. Intanto la Mello nonostante il Grande Fratello Vip sia finito da diverse settimane continua a catturare l’attenzione.

Dayane Mello: tra la famiglia e il lavoro. Arrivano i chiarimenti con Rosalinda

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dayane Mello (@dayanemelloreal)

Dopo la fine del GF Vip, la Mello si gode il momento felice. Arrivata quarta classificata nel realityshow, vive le sue giornate tra Como e Milano al fianco della figlia Sofia. Non mancano gli impegni lavorativi ma anche momenti di svago tra famiglia e sport.

In queste settimane per la modella brasiliana sembra essere ritornato il sereno nei rapporti con Rosalinda Cannavò. Le due sembrano aver instaurato una nuova sintonia. Da poco hanno comunicato ai fan di aver avuto un confronto durante una videochiamata insieme a Carlotta dell’Isola.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dayane Mello (@dayanemelloreal)

“A prescindere dalle nostre diversità siamo qui a condividere i momenti belli che la vita ci regala”, le parole di Dayane. Questo ravvicinamento tuttavia non ha riscontrato il consenso di tutto il pubblico. Insulti e accuse sono stati mosse dal popolo del web. Le ex concorrenti della casa più spiata d’Italia si sono difese in loro favore opponendosi a questi innumerosi attacchi.