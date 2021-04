Si è parlato durante la puntata di questa sera de Le Iene del caso di Federico Tedeschi, il diciannovenne morto all’Infernetto.

Era una domenica di novembre quando all’ora di pranzo il corpo di Federico Tedeschi viene trovato a terra nella stanza di sua sorella. Inutili i tentativi dei soccorsi e anche della procura dato che dopo quattro anni ancora non si sa cosa sia realmente successo.

Il caso è stato archiviato stabilendo che si sia trattato di morte naturale ma troppe cose lasciano pensare il contrario e la famiglia non si dà pace.

Federico, infatti, è stato ritrovato con un dente spaccato, ecchimosi sul volto e sul collo, la porta di casa era aperta mentre quella della stanza da letto chiusa e la camera a soqquadro.

Le rivelazioni della madre Emanuela

Ancora oggi la procura conferma che Federico è deceduto a causa di una necrosi cardiaca su base ischemica con conseguente infarto acuto, mentre la famiglia parla di omicidio.

“Era a pancia in giù”, racconta sua madre Emanuela, alla Iena Antonino Monteleone.

E aggiunge: “Alzo la spalla e vedo tutto questo sangue che esce dalla sua bocca. Ricordo il suo visto imbrattato di sangue solo sul lato destro, le labbra tumefatte, una pagnotta al posto della guancia destra”.

Fa eco la nonna del ragazzo: “A questo ragazzo gli hanno menato. Sembrava come se avesse avuto un pugno sulla guancia”.

La mamma spiega perché i suoi dubbi non hanno fatto altro che alimentarsi in questi anni:

“Non avrei avuto alcun dubbio che si fosse trattato di morte naturale se la grata fosse rimasta chiusa, in casa non ci fosse stato nessun segno o impronta, il corpo di mio figlio fosse rimasto nel letto. Non avrei avuto nessun dubbio se le ciabatte fossero rimaste al loro posto. Perché le ciabatte di mio figlio io non le ho più trovate”.

E poi rivela un dettaglio importante: “Il telefono di Federico era sotto al suo cuscino, le ultime chiamate sono state cancellate, ha cominciato la sera una sua amica…”.