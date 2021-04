Magalli lascia la storica trasmissione e al tapiro reagisce cosi

Giancarlo Magalli, ricevendo il tapiro, risponde alle voci che lo vorrebbero ormai lontano dalla conduzione del suo storico programma

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giancarlo Magalli (@magallinobellino)

Sono ormai almeno un paio d’anni che si vocifera di un abbandono di Giancarlo Magalli della conduzione de “I Fatti Vostri“. Lo storico presentatore del programma in onda da ben 30 edizioni sembra essere davvero ad un passo dall’addio al salotto mattutino di Rai 2. Proprio per i rumors in circolazione è stato “insignito” del Tapiro d’oro, il sesto della sua carriera, consegnatogli dal solerte inviato di Striscia la Notizia Valerio Staffelli. Ai microfoni del famoso tg satirico Magalli non si è di certo tirato indietro sul dire la sua in merito a questa vicenda. Anzi, si è spinto addirittura non solo ad ipotizzare il nome di chi potrebbe arrivare a sostituirlo ma anche a confessare quali progetti potrebbe riservargli il futuro. Abbandonando la storica trasmissione di Michele Guardì per Magalli potrebbero arrivare infatti proposte interessanti anche da Mediaset. Il suo sogno nel cassetto, mai nascosto, sarebbe infatti quello di poter condurre un quiz sullo stile di Gerry Scotti.

LEGGI ANCHE -> Gemma Galgani si confessa in lacrime, Tina sconvolta:”Non ti vergogni?”

I motivi dell’addio di Giancarlo Magalli a “I Fatti Vostri”

Secondo alcune indiscrezioni @salvosottile prenderà il posto di #Magalli ai Fatti Vostri. Il conduttore sarà attapirato?@VStaffelli

https://t.co/znqwDWvzod — Striscia la notizia (@Striscia) April 1, 2021

LEGGI ANCHE -> La Rai sospende molti programmi, il motivo dell’arresto

In realtà se l’addio di Magalli al trentennale programma di Rai2 ci sarà effettivamente non è ancora molto chiaro. Si vocifera in effetti già da diverso tempo un cambio della guarda ed il candidato ideale sembrerebbe essere Salvo Sottile. Il giornalista è entrato a far parte del cast ormai da un po’ e lo stesso Magalli ha dichiarato di vederlo bene nelle vesti di suo erede. “Salvo è bravo – ha dichiarato il conduttore ai microfoni di Staffelli – e in più piace alle signore quindi ce lo vedrei bene“. L’inviato di Striscia ha tentato di punzecchiare Magalli anche sulle possibili cause che starebbero spingendo i vertici Rai ad un cambio nel comando della trasmissione.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giancarlo Magalli (@magallinobellino)

Una delle motivazioni potrebbe riguardare il rapporto burrascoso che il conduttore ha avuto con qualcuno dei suoi partner di lavoro come Adriana Volpe e Marcello Cirillo. Su questo però Magalli ha glissato con l’ironia che l’ha sempre contraddistinto senza però rinunciare ad un ultima frecciatina diretta alla showgirl e ai numeri degli ascolti del suo programma “Ogni mattina“.