Martina Stella mostra ai suoi followers uno dei suoi vestiti preferiti: la scollatura infiamma il mondo dei social network.

Martina Stella sta praticamente mettendo in mostra tutto il suo guardaroba attraverso i canali social. L’attrice riesce ad incantare con qualsiasi tipo di abito, indipendentemente dal colore e dallo stile. Questa volta la 36enne ha scelto di indossare un vestito tutto nero, uno dei suoi preferiti stando a quanto si legge nella didascalia.

Il post ha ovviamente raccolto numeri pazzeschi, collezionando 6mila likes e più di 400 commenti in meno di un’ora. “Ammetto che il nero è un colore unico: riesce ad esaltare lo stile e l’eleganza di ogni donna. Questo è uno dei vestiti che mi piace di più”: per enfatizzare il discorso, la nativa di Impruneta ha anche usato alcune emoticon come un cuoricino di colore nero e la faccina innamorata.

Martina Stella, vestitino cortissimo e scollatura magnifica

L’outfit scelto oggi, e questo va sottolineato, è davvero molto bello. Il vestitino nero è cortissimo e scopre totalmente le sue gambe da brividi. La scollatura è una gioia per gli occhi e mette in risalto il suo décolleté, infiammando di fatto il mondo dei social network. La 36enne ha, inoltre, dei tacchi altissimi ai piedi.

Martina è di una bellezza disarmante e la luminosità del suo viso abbaglia tutti. Come se non bastasse, il suo sorriso raggiante e le sue labbra da infarto fanno girare la testa a tutti. La sua avvenenza e la sua incredibile sensualità non sono assolutamente quantificabili. Le sue fotografie che vengono condivise sul web sono sempre spettacolari.

La classe 1984, qualche settimana fa, ha praticamente mandato in tilt Instagram condividendo una fotografia in cui copriva il suo corpo soltanto con l’asciugamano.