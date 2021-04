Wanda Nara regala sempre scatti incredibili ai suoi followers: l’argentina è davvero incantevole vicino a dei fiori bellissimi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)

Wanda Nara è una donna bellissima e sensuale e ama regalare alla sua platea di ammiratori scatti in cui mette in mostra tutto il suo incredibile fascino. La 34enne è davvero in splendida forma e qualche settimana fa rilasciò alcune dichiarazioni in cui spiegò -ovviamente tramite i suoi canali social- i segreti del suo corpo perfetto. La nativa di Buenos Aires conduce una sana alimentazione, si allena con costanza e fa un buon uso del tè verde.

Wanda anche oggi ha conquistato l’attenzione dei suoi followers pubblicando una fotografia meravigliosa. La classe 1986 è bellissima vicino ai fiori e indossa un top spaziale che mette in risalto le sue forme uniche. La fotografia ha fatto velocemente il giro del web e ha già messo su numeri incredibili.

Wanda Nara bellissima tra i fiori: top da urlo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)

Wanda, nell’ultimo scatto postato in rete, è intenta ad odorare dei fiori bellissimi. La showgirl e procuratrice del marito Mauro Icardi ha piazzato il suo luminosissimo viso in primo piano, lasciando di stucco i followers. La 34enne indossa un top sportivo che fa ovviamente sognare i followers e mette in risalto il suo super fisico.

L’argentina, a Parigi, ha trovato la sua dimensione: Wanda segue la moda e vive in una casa da sogno. La classe 1986 riesce sempre a far impazzire i suoi fans pubblicando fotografie in cui si rilassa al sole o nella sua fantastica piscina indossando costumini esagerati.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)

Wanda è molto unita alla sua famiglia e ama condividere sui social network anche scatti in cui mostra il suo incredibile legame con figli e marito.