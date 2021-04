Stefano De Martino nella bufera: “Questa non te la perdoniamo”. Il giudice di Amici di Maria De Filippi è stato duramente attaccato dal mondo del web

Stefano De Martino è uno dei giudici di questa ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. Quando è stato annunciato, tutti sono stati felicissimi di questa notizia, ma nelle ultime ore il web si è ribellato contro di lui perché dalla prima puntata Stefano non prende decisioni che rispecchiano quella che è l’opinione pubblica riguardo gli allievi della scuola. E, dopo ieri sera, il web è impazzito contro di lui e la giuria in generale di questa edizione.

Stefano De Martino nel mirino del web per il suo ruolo di giudice ad Amici: “Torna a fare il conduttore”

Alessandra Celentano, all’inizio del serale, si è rivolta contro di lui dicendogli: “Tu hai dimenticato come si fa il ballerino“, perché molteplici volte Stefano da subito si è ritrovato a sostenere alcune ballerine della scuola che non piacciono tanto all’insegnante e che lei non reputa delle vere professioniste. Durante la registrazione di ieri, la giuria ha eliminato dalla scuola Tommaso, il ballerino della maestra Celentano. Appena finita la registrazione, sono usciti gli spoiler da chi era presente in studio e il web si è ribellato incredulo a questa eliminazione per certi versi ingiusta, considerando che nella scuola sono presenti ancora elementi meno validi.

Questa mattina Stefano ha pubblicato un post per augurare il buongiorno e tantissimi gli hanno scritto commenti carichi di astio, dai fans del programma che proprio non riescono a digerire questa eliminazione. “Ma quale buongiorno dopo la pagliacciata che avete fatto ieri?”