Striscia la Notizia, clamorosa lite tra le veline durante le prove – VIDEO

Striscia la Notizia, il video della accesa lite che vede protagonista le veline lascia tutti di stucco, poi l’incredibile sorpresa

Striscia la Notizia, programma iconico della televisione, continua a essere una delle trasmissioni più seguite. Con servizi sempre attuali ed interessanti, di satira e denuncia, ma anche con le simpatiche rubriche che strappano un sorriso ai telespettatori, riserva sempre divertimento e sorprese.

Ma stavolta l’inaspettato è accaduto fuori onda, e vede protagoniste proprio le veline. Prontamente ripreso dalle telecamere, il video ha lasciato di stucco i social.

Veline, lite clamorosa dietro le quinte – VIDEO

Un passaggio immancabile e sempre energico dell’appuntamento con il tg satirico è senza dubbio lo stacchetto delle veline. Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva sono una delle coppie più apprezzate che abbiano calcato il palco di Striscia la Notizia. Il motivo è la loro bellezza e professionalità nelle coreografie, sempre eseguite a regola d’arte, ma anche la evidente simpatia che suscitano.

Proprio la loro ironia è creatrice del video che ha lasciato di stucco migliaia di utenti su Instagram. Nella giornata di ieri 1 aprile, le veline si sono resa protagoniste di un’accesa lite. Iniziata dalla mancata concentrazione di Shaila Gatta, che viene ripresa, poi degenerata tra le due colleghe, fino ad abbondonare il palco e le prove.

Sconcerto durante la visione del loro grave contrasto, quando all’improvviso fanno ritorno in coro di “Pesce d’aprile“, per l’ilarità dei social. Uno scherzo che ha provocato molte risate, sicuramente riuscito alla perfezione.

E per un programma irriverente come Striscia la Notizia, non potevano che esserci due veline così brillanti, simpatiche e divertenti.