Anna Tatangelo bellissima nelle stories di instagram, appare sensuale con le sue forme procaci. Poi fa vedere che va dal suo dietologo per parlare di benessere e salute. Allora la cantante consiglia ai follower di mangiare bene, allenarsi e non bisogno mai saltare i pasti. Inoltre è importante associare i pasti. Questi sono i consigli d’oro della Tatangelo, e di lei ci si può fidare basta vedere il corpo che ha. Tutto merito di tanto allenamento e alimentazione sana.

Anna Tatangelo e la dolce dedica per il figlio

La cantante ha condiviso una foto in cui appaiono quattro immagini di lei insieme al suo bambino, gli scatti sono tenerissimi. Poi mamma Anna fa una dedica speciale:”Spesso sento dire che dietro ad una donna c’è un uomo, e viceversa..Posso in realtà dire che dietro la donna che sono ci sei tu. Ti ho cercato e ti ho voluto fortemente fin da giovane e di questo sono grata. Non sai quanto mi fai bene, quanta forza ed equilibrio mi dai, riesco a ritrovare me stessa tutte le volte che ti vedo sorridere. Abbiamo passato quasi due anni pieni di cambiamenti ed ovviamente questa pandemia non è stata facile (ho ancora un viaggio insieme a Disneyland in sospeso, ma che ti prometto faremo).

Ma ho imparato nel tempo a trovare sempre il lato migliore delle cose e, forse, riflettendoci bene questo periodo ci ha uniti più che mai, ci ha dato la possibilità di parlare molto e delle volte mi stupisco del tuo essere così maturo e responsabile proprio come un ometto. Grazie amore mio perché sono fiera di essere la tua mamma e sono felice ogni giorno di averti nella mia vita. Mamma”.

Una dedica davvero meravigliosa di una mamma a suo figlio, in occasione del suo compleanno. Andrea è il figlio avuto dalla relazione con Gigi D’Alessio, l’unico figlio per la Tatangelo. Invece D’Alessio aveva già altri figli dal matrimonio precedente. Nei commenti sotto al post gli utenti fanno gli auguri ad Andrea e sostengono che non c’è amore più grande di questo.