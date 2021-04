Ballando con le stelle, il sogno di Samantha De Grenet ma c’è un ostacolo

Dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip, Samantha De Grenet svela i suoi piani lavorativi per il futuro. Poi arriva l’appello inaspettato.

50 anni, fascino intramontabile e sorriso luminoso. Samantha De Grenet non ha mai smesso di conquistare e stupire il pubblico. La nota showgirl ha riconfermato il suo carisma e il suo carattere forte nell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Terminata l’esperienza nella casa più spiata d’Italia, Samantha guarda al futuro.

Nell’ambito di un’intervista rilasciata a Super Guida Tv, ha svelato un grande desiderio professionale. La De Grenet sogna di partecipare al format di Ballando con le Stelle. Un’esperienza che le permetterebbe di imparare a danzare e collaborare con la padrona di casa, grande professionista della tv. L’appello rivolto a Milly Carlucci per ora non ha avuto ancora risposta. Sembrerebbe infatti che per la presentatrice sussista un veto nei confronti di coloro che hanno preso parte a reality.

Samantha De Grenet: prosegue l’astio nei confronti di un personaggio

Il desiderio di diventare protagonista di Ballando con le stelle sembra essere un’utopia per Samantha. Ma intanto è sempre più presente nei programmi di Barbara D’Urso. Proprio per questo la showgirl spende parole di ringraziamento nei confronti della conduttrice.

Samantha è poi ritornata sul tema dei numerosi conflitti insorti al GF Vip. Se si è lasciata alle spalle i tanti dissapori, questo non è valido per un personaggio particolare. Si tratta di Antonella Elia. Tra le due i rapporti sono molto tesi. La Elia avrebbe infatti attaccato il fisico della De Grenet. Quest’ultima infatti a causa di una malattia avrebbe avuto un aumento di peso.

“Si dovrebbe riflettere di più prima di parlare. Purtroppo le persone che puntano il dito o sono pronte a giudicare fanno molto più rumore di quelle per bene”, le parole della showgirl. Samantha ha poi raccontato come questo episodio abbia preoccupato molto il marito.

La De Grenet spende invece parole positive nei confronti di Andrea Zorzi, “Mi piace, molto divertente”, ha commentata Samantha.