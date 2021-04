Carolina Stramare riesce ad accendere i suoi fan dei social mostrandosi, bellissima come sempre, in una veste per lei insolita

Bella, brava e romantica. Carolina Stramare non smette di sorprendere i tantissimi follower che ogni giorno si lasciano affascinare dai suoi occhi attraverso Instagram. La modella ha infatti inserito all’interno delle sue stories un paio di video di alcuni secondi mentre è alla guida della sua auto. Guidare e cantare le canzoni che c’hanno fatto sognare è un piacere a cui difficilmente ci si può sottrarre e Carolina di certo non fa eccezione. Con il volante saldamente con le mani infatti l’ex Miss Italia si lascia andare su uno dei brani più amati dei Gemelli Diversi ovvero “Dammi solo un minuto“. Bastano infatti poche note ed è subito 1998 con le atmosfere magiche che il testo, ispirandosi a quello famosissimo dei Pooh, riesce a donare. Carolina si mostra incantevole come sempre con una camicetta velata dalla quale sbuca una t-shirt bianca. Occhiali da sole fra i capelli e sguardo sognante è pronta, con pochi secondi, a regalare una vera favola ai fan.

LEGGI ANCHE -> Diletta Leotta tutta in pelle mostra sua bellezza, forme atomiche – FOTO

Carolina Stramore e il suo ritiro da L’Isola dei Famosi

LEGGI ANCHE -> Ilari Blasi e quel pensiero inaspettato che non passa: “Lo voglio, si”

Carolina Stramore, com’era stato annunciato prima dell’inizio de “L’Isola dei Famosi“, avrebbe dovuto far parte del cast di naufraghi sbarcati nell’Honduras. Prima di partire però è arrivato il suo clamoroso forfait che ha costretto la redazione del famoso reality a correre immediatamente ai ripari per sostituirla. A quanto pare l’ex Miss Italia ha rinunciato alla sua partecipazione a causa di problemi legati alla sua vita privata. Un disagio che le avrebbe impedito di affrontare l’importante sfida con la giusta serenità e che quindi l’ha costretta a restare a casa. Dopo questo primo intoppo ovviamente L’Isola dei Famosi ha ripreso il suo percorso iniziando un’edizione che però si è rivelata essere decisamente sfortunata.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carolina Stramare (@carolinastramare_)

Dopo l’abbandono di Carolina Stramore arrivato ancora prima di iniziare a lavori in corso ha lasciato il gruppo anche il modello Akash Kumar. Come se ciò non bastasse il reality ha dovuto registrare anche l’infortunio di Paul Gascoigne che l’ha costretto a lasciare l’isola salvo poi fortunatamente decidere di rimettersi in gioco.