“Chiara Ferragni è in depressione post partum” scoppia la bomba sui social. L’imprenditrice digitale ha risposto a tono alla giornalista che l’ha accusata di essere poco lucida per questo

La depressione post partum di Chiara Ferragni produce denunce politiche feroci alla Lombardia Sempre la vecchia storia di fare il proprio mestiere ( si fa per dire)… — Mariagiovanna Maglie (@mgmaglie) April 2, 2021

Chiara Ferragni ieri ha fatto scoppiato una bomba sui suoi profili social: la nota imprenditrice digitale ha deciso di denunciare un sistema sul quale non riusciva più a tacere. Il ritardo dei vaccini l’aveva portata a lamentarsi un po’ sui social di questa situazione, ma quando per metterla a tacere le hanno promesso il vaccino immediato per la nonna di Fedez, lei ha deciso di parlare per tutti quelli che non sono come lei in una posizione privilegiata e non hanno nessun trattamento di favore. A seguito delle sue dichiarazioni, tutti hanno espresso il proprio parere e c’è chi si è schierato contro di lei senza pensarci una seconda volta.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Tommaso Zorzi compie 26 anni: la commovente dedica di Francesco Oppini

Chiara Ferragni accusata di essere in depressione post partum: la sua risposta su Instagram

eh niente raga si riconfermano la royal family di cui l’italia ha bisogno

chiara ferragni vera queen 👑 pic.twitter.com/htXDoSdjFl — 𝑠𝑖𝑙𝑣𝑖𝑢𝑧𝑧 ✨🥑 (@vnoodkaliscia) April 3, 2021

Una giornalista su Twitter l’ha accusata di essere in “depressione post partum” e che sarebbe stato proprio questo a spingerla a fare questa denuncia politica, e che dovrebbe stare nel suo e fare il proprio lavoro. Sui social fanno giustamente notare che anche lei non ha fatto esattamente il suo, diagnosticandole una malattia sui social pur non essendo dottoressa. A seguito di queste accuse ha risposto Fedez e poi anche Chiara: “Fuori luogo ridicolizzare una situazione molto grave ed invalidante che colpisce almeno il 10/15% delle donne e che deve assolutamente essere presa sul serio“.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Amici 20, chi è Sangiovanni: vita, carriera e il suo vero nome

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Oggi Chiara Ferragni si è svegliata e ha deciso che Attilio Fontana deve cadere. pic.twitter.com/gO0nuKQaQv — Abolizione del suffragio universale (@AUniversale) April 2, 2021

La giornalista in questione non si è fatta scoraggiare dall’attacco pubblico dei Ferragnez e ha sottolineato sui social che continuerà a portare avanti le sue idee, e che “delle bimbe della coppia” se ne infischierà.