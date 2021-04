Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 3 aprile: Vittorio trascorre Pasquetta in maniera davvero inusuale.

Adesso che anche Vittorio sa tutto del tradimento di Marta, le cose di complicano per la famiglia Conti. Dopo aver avuto uno scontro verbale con Dante Romagnoli, Vittorio si è messo in viaggio per raggiungere la moglie a Parigi e chiederle ulteriori spiegazioni. Peccato che un incidente lo abbia costretto a desistere e a passare le feste di Pasqua in casa al fianco dai nipotini e di Beatrice. Nel frattempo Marcello è stato chiamato in questura a causa di alcune confessioni rilasciate dal Mantovano. Per il giovane Barbieri non sarà facile scagionarsi dalle accuse.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 3 aprile: Salvatore torna a casa

Dalle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore scopriamo che le feste saranno un’occasione di svago per molti volti noti del Paradiso. Armando, Piero e Rocco si godranno una Pasquetta in bicicletta, le Veneri andranno al cinema, Marcello cercherà di staccare la testa trascorrendo una giornata con Ludovica nel giardino di Villa Brancia. Salvatore tornerà invece a casa, dopo essersi assicurato che Sofia abbia ricevuto le dovute scuse da parte di Giuseppe Amato.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo infine che Beatrice si prenderà cura di un Vittorio durante la sua convalescenza. La donna lo assisterà con pazienza e amore. Nel frattempo Marta, preoccupata dal silenzio del marito, proverà a chiamarlo più volte, ma senza ottenere risposta. Vittorio non vuole più ascoltarla, non dopo aver scoperto che anche Adelaide sapeva tutto ed ha mentito per proteggere la nipote.