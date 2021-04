L’Isola dei famosi continua e tra i preferiti c’è Elisa Isoardi, la conduttrice della Rai che abbandona la timidezza e si lascia scattare foto

All’Isola dei famosi ogni giorno si scoprono i lati più nascosti dei naufraghi. Dopo le prime settimane i concorrenti più timidi si stanno lasciando andare e nelle Honduras tutto cambia. Tra questi c’è anche Elisa Isoardi che piano piano si sta facendo conoscere dagli altri giocatori e dal pubblico italiano che la vuole più estroversa e sul pezzo. Riuscirà ad accontentare tutti? Per il momento è sulla buona strada.

Isola dei famosi: Elisa Isoardi cambia look – FOTO

Elisa Isoardi scende in pista e dopo venti giorni sfoggia per la prima volta un bikini. Fino ad oggi era l’unica ad avere indossato costumi interi, che la rendevano in ogni caso sexy e sensuale. Così appena fatto il cambio, gli altri non hanno potuto fare a meno che ammirarla e farle i complimenti, senza esagerazioni e nei modi giusti. Anche perché la vip non si è mai fatta problemi a rispondere alle avance di alcuni giocatori che fin dal primo giorno non sono mancate. L’unico problema? La tintarella a macchie. Elisa dovrà recuperare il tempo perso affinché la sua abbronzatura torni omogenea. Intanto però non mancano battibecchi con gli altri compagni e anche con la conduttrice Ilary Blasi che nell’ultima puntata non ha perso occasione di lanciare una frecciatina alla Isoardi. E’ strategia o realtà? Lo scopriremo nelle prossime puntate.

Intanto il gioco va avanti e nella prossima puntata non mancheranno di certo sorprese, Lunedì 5 aprile, il giorno di Pasquetta, andrà in onda un’altra serata e sul web già spopolano anticipazioni e spoiler. Cosa succederà?