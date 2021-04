Il Paradiso delle Signore, programmazione di Pasqua: tutte le informazioni utili

Il Paradiso delle Signore, la programmazione per le vacanze di Pasqua. Tutto quello che c’è da sapere.

Pausa in vista per Il Paradiso delle Signore? Sembra proprio di no. Diversamente da quanto avvenuto a Natale, la programmazione della nota fiction Rai non subirà variazioni di alcun tipo durante le vacanze di Pasqua. La soap tornerà dunque regolarmente lunedì 5 aprile, gusto in tempo per permettere ai personaggi di festeggiare insieme Pasquetta. Non mancheranno oltre grandi ritorni e colpi di scena. Sapete già di cosa si tratta?

Il Paradiso delle Signore, cosa ci attende dopo Pasqua

Dalle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per le prossime settimane scopriamo che molti personaggi del Paradiso trascorreranno Pasquetta in compagnia. Marcello, terrorizzato all’idea di essere processato per i crimini commessi su istigazione del Mantovano, cercherà conforto in Ludovica. Le Veneri, da poco divenute coinquiline, trascorreranno la serata al cinema. Salvatore deciderà di tornare a casa, non prima di essersi assicurato che Sofia abbia ricevuto delle giuste scuse da parte di suo padre. Per Vittorio, invece, la situazione sarà critica. Dopo aver scoperto del tradimento di Marta, il capo del Paradiso sarà costretto a trascorrere le feste in casa a causa di un brutto incidente.

Nei giorni successivi alla Pasqua assisteremo inoltre al ritorno di Marta. Allertata da Beatrice a causa dell’aggravarsi delle condizioni di Vittorio, la giovane Guarneri tornerà di corsa a Milano. I coniugi Conti avranno così modo di chiarirsi e a rivelarsi l’un l’altra i rispettivi tradimenti, ma questo slancio di sincerità costerà loro caro. Che sia la fine per Vittorio e Marta?