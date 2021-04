Benedetta Mazza, look coloratissimo e da tifosa: che bella – FOTO

Benedetta Mazza ci regala tre scatti su Instagram: spicca un particolare del suo outfit che non è per nulla indifferente

Lei è una delle biondissime e super sexy star di Instagram. Alle spalle diverse esperienze televisive come showgirl e conduttrice. Oggi i numeri sul social dell’immagine fioccano tanto che lei è una delle belle più seguite del web con quasi 400 mila follower. Parliamo di Benedetta Mazza, arrivata quinta a Miss Italia 2008. L’anno dopo e fino al 2011, è stata una della “professoresse” de l’Eredità, e nel 2010 anche madrina di “Six Nations”, il torneo di rugby femminile.

Continuano poi per lei le esperienze in tv come conduttrice da “La TV ribelle” su Rai Gulp e “Gulp Girl”, arrivando anche nella seguitissima fiction di Canale 5 “I Cesaroni”. E poi due bei reality, anche se tutti diversi, sulla Rai. Prima “Pechino Express” e poi “Tale e Quale Show” nel quale si è fatta apprezzare per la sua simpatia con molte imitazioni ben riuscite come quelle di Malika Ayane e Britney Spears. Nel 2018 si è ancora cimentata nei reality, questa volta con il Grande Fratello Vip.

Su Instagram Benedetta mostra sempre tante facce diverse di sé stessa e ogni volta è un grande successo. Il look di oggi è particolarissimo.

Benedetta Mazza, quella giacca così particolare

Giornata di sole e uscita prepasquale per Benedetta Mazza che tramite Instagram ci mostra il suo look di giornata, molto particolare. La bella e prosperosa bionda ha lanciato tre nuove foto. Outfit casual ma non dei soliti.

A colpire è stata la sua giacca, quella dei Los Angeles Lakers, una delle squadre di pallacanestro più famose e seguite della pallacanestro dell’NBA, il campionato professionistico degli Stati Uniti d’America.

Una giacca piena di colori nei quali spiccano ovviamente il viola e il giallo, i colori della squadra di pallacanestro. Modello largo e con elastici sul girovita e ai polsini.

Sotto jeans chiari, pochette nera, sneakers bianche e nere e occhiali da sole scuri che tiene in mano e poi mette sui capelli. Una boccata d’aria e un momento di solarità in questo momento così difficile.