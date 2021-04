La bella attrice Laura Chiatti ha condiviso una foto su Instagram in cui appare bellissima con shorts corti e stivali

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Chiatti (@laurachiatti82)

La Chiatti è sempre più bella e si vede! Su Instagram ha condiviso una foto in cui appare bellissima con una tuta corta, indossa shorts e felpa rosa cipria con stivali alti bianchi. Nella didascalia da il buongiorno al popolo del web:”Che possa essere un nuovo buongiorno”. I commenti sono tantissimi:”Voglio le tue gambe alte dritte e magre”, “Buongiorno a te”, e ancora “Buongiorno splendore! Qui da me è nuvoloso e mi hai portato un raggio di sole”.

Laura Chiatti e l’insegnamento sulla vita

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Chiatti (@laurachiatti82)

La Chiatti condivide una foto di sè bellissima, in cui appare seduta sul pavimento con indosso un mini abito nero che lascia una spalla scoperta e le gambe nude. Nella didascalia vuole dare un’insegnamento a tutti sulla vita. “Fate in modo che i vostri sogni divorino la vostra vita così che la vita non divori i vostri sogni”. Bellissime parole e molto giuste, non bisogna mai smettere di sognare e sopratutto bisogna sempre cercare di realizzare i propri sogni altrimenti si rischia di vivere si rimpianti e non è bello. Nei commenti si vede anche l’attore e amico Francesco Arca che scrive tanti cuori a Laura in risposta alla foto.

Appare anche il cantante Nek che scrive:”Che adesso non si dica di capi troppo lunghi o altre cose strane va tutto bene”. Ha fatto un’apprezzamento all’abito corto della Chiatti e lei risponde:”Per fortuna tu Filippo mio c’è sempre qualcosa che non va”. Anche Jo squillo coglie l’occasione per fare un complimento alla bella Chiatti:”Sempre più brava e sempre più bella”. In tantissimi amano l’attrice per la sua bellezza, bravura e genuinità. I commenti degli utenti sono:”Bellissima fuori e dentro si vede che sei una persona unica”, “Sei meravigliosa Laura!! Hai degli occhi magnetici e magici”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Chiatti (@laurachiatti82)

Su Instagram l’attrice è seguita da 1,1 milione di persone. Nel cinema è tra le attrici più richieste e benvolute. Durante il lockdown è riuscita a girare un film, s’intitola Addio al nubilato ed è una commedia disponibile da vedere su Prime Video.