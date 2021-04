Mara Maionchi: tutta la verità su Fedez e Chiara Ferragni

Mara Maionchi ha rivelato al pubblico tutta la verità su come sono nella vita privata Fedez e Chiara Ferragni

Fedez e Chiara Ferragni sono certamente una coppia che vive quasi 24 ore al giorno sotto i riflettori. Il rapper milanese e l’influencer più famosa e potente al mondo infatti hanno raccontato, soprattutto attraverso i social, ogni particolare della loro vita privata. Di recente hanno infiammato i loro tantissimi follower grazie alla nascita della loro secondogenita Vittoria. La bambina infatti, già dopo poche ore dall’aver visto la luce, è diventata immediatamente un fenomeno dei social al pari del fratellino più grande Leone. Eppure la coppia formata da Fedez e Chiara Ferragni ovviamente è fatta anche di aspetti che non sono alla portata del grande pubblico. Alcuni di questi ha voluto svelarli una grande amica e collega Mara Maionchi. La produttrice al momento è impegnata insieme al rapper con ” LOL – Chi ride è fuori” in onda sulla piattaforma streaming di Amazon Prime. Insieme al duo che ha lavorato insieme anche ad X-Factor un cast davvero eccezionale ricco di comici.

Come sono Chiara Ferragni e Fedez raccontati da Mara Maionchi

Il ritratto che Mara Maionchi ha tratteggiato dei “Ferragnez” è davvero un’immagine che non ti aspetti. Secondo la produttrice discografica infatti i due sono una coppia decisamente affiatata e soprattutto innamorata. Questo in realtà era un particolare già noto ai fan, l’influencer e il rapper milanese infatti non perdono occasione per mostrare sui social tutto il loro amore. La Maionchi ha voluto inoltre soffermarsi proprio sul suo compagni di avventure parlando di un “uomo d’altri tempi“. Secondo la produttrice infatti “Fedez è davvero un signore e l’emozione mostrata sul palco di Sanremo era decisamente vera“. Per la Maionchi in sostanza, al di là di quello che potrebbe apparire attraverso i social, Fedez e Chiara Ferragni sono totalmente “una coppia normalissima“.

A quanto pare infatti, quando gli obiettivi dei cellulari sono spenti, i Ferragnez si comporterebbero come farebbe una qualsiasi coppia sposata alla prese con due bambini piccoli. Una bella rivelazione che aggiunge fascino ad un matrimonio che dal primo momento si è reso protagonista del mondo dei social.