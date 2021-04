Tommaso Zorzi a Verissimo: “Gabriel Garko? Vi dico la verità, anche su Francesco”. Dopo quello che è accaduto qualche settimana fa, ai microfoni di Silvia Toffanin

Tommaso Zorzi è stato uno dei concorrenti più amati dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, infatti alla fine ha trionfato. Appena uscito dalla casa più spiata d’Italia ha conquistato senza ombra di dubbio la rete Mediaset che sta scommettendo davvero tutto su di lui. Già opinionista all’Isola dei Famosi, oggi è stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo insieme alle sue due compagne d’avventura: Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini. E, riguardo il suo privato, ha avuto modo di chiarire una volta e per tutte quel famoso scoop su Gabriel Garko.

Tommaso Zorzi parla di Gabriel Garko a Verissimo: “Siamo solo amici”

“Siamo solo amici” ha chiarito Tommaso prontamente. “Quel giorno ci siamo visti per chiarire un po’ di cose, abbiamo fatto un giro per Roma e siamo stati beccati, ma non c’è niente, se ci fosse qualcosa te lo direi“. Quando Silvia ha chiesto ad Elettra se ci crede, lei ha risposto senza ombra di dubbio: “Secondo me lui ha altri pensieri per la testa. Io l’ho visto al Grande Fratello, non ho mai pianto così tanto come quando li ho visti durante la finale“. A quel punto Tommaso ha capito al volo. “Ah, intendi Francesco? Alla fine torniamo a parlare sempre di lui“.

Tommaso a quel punto non si è nascosto dietro ad un dito: “Francesco è un po’ il mio tallone d’Achille, però ci sentiamo davvero sempre quindi non ho più modo di sentire quella mancanza” ha raccontato.