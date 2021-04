Alessandra Amoroso, irresistibile diva e i fan non resistono: “Vuoi farci morire?” – FOTO

Alessandra Amoroso sbanca i social e conquista i fan grazie ad una foto in cui si contraddistingue per fascino ed eleganza

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandra Amoroso (@amorosoof)

Alessandra Amoroso sempre più regina non solo della musica ma anche dei social. Con l’ultimo scatto pubblicato su Instagram è riuscita a fare il pieno di cuoricini e di commenti estasiati. A lasciare a bocca aperta i suoi quasi 3 milioni e mezzo di follower è stata una foto in cui è impossibile non notare tutto il suo immenso fascino. Alessandra, infatti se non fosse per i tatuaggi, sembrerebbe quasi una diva del cinema muto. Il lungo abito rosa è impreziosito da un ricercato merletto che l’avvolge completamente. Intorno a lei che sembra passeggiare è tutto bianco e sulla parete si mette in evidenza la sua ombra. Una foto decisamente romantica nel senso più alto del termine. All’immagine inoltre si aggiunge la didascalia che Alessandra ha scelto: “Anche se il vento soffia forte sulla faccia, mi tengo sempre un sogno nella tasca“, una dichiarazione d’amore verso quei sogni che nonostante le avversità ci fanno tenere sempre ben a mente l’obiettivo.

LEGGI ANCHE -> Veronica Peparini, la sensuale maestra che tutti vorrebbero: “Ci proviamo?”

Alessandra Amoroso e la sua “Piuma”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandra Amoroso (@amorosoof)

LEGGI ANCHE -> Anna Tatangelo mostra il tatuaggio nella parte più calda.. E’ devastante – FOTO

Pochi giorni fa Alessandra Amoroso ha voluto usare i social per annunciare ai fan l’uscita del suo nuovo e ultimo brano “Piuma“. Per farlo ha deciso di immortalare e quindi poi condividere su Instagram un foglio sfocato su cui è scritto il testo della canzone. Un modo per non rovinare la presentazione della canzone che ha bisogno per essere apprezzata a pieno ovviamente di essere ammirata nella sua interezza: testo, musica e la sua inconfondibile voce. Nel post condiviso sui social Alessandra ha scritto che oltre un anno fa ha avuto l’occasione di scrivere le sue emozioni. Da allora è stata aiutata da altre persone, che ormai sono entrate stabilmente nelle sua vita, per riuscire a creare il brano “accomodando l’istinto e le sensazioni“.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandra Amoroso (@amorosoof)

La didascalia allo scatto si chiude dicendo: “Piuma è il mio racconto per voi di questa mia vita fatta di amore e musica. Piuma, presto fuori“. I fan quindi non dovranno aspettare ancora molto per poter ascoltare il brano che lancerà il suo ultimo album la cui uscita è prevista quest’anno.