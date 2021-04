Belen Rodriguez sposa il suo Antonio? Sorprendente indiscrezione

Belen Rodriguez in dolce attesa della seconda figlia è felice come non mai. Nell’aria si vocifera sulle possibili nozze con il nuovo compagno.

Seconde nozze per Belen Rodriguez? Sembrerebbe che questa possibilità diventi una realtà. La showgirl argentina in questi mesi si è mostrata felice come non mai al fianco di Antonio Spinalbese.

La coppia è legata dalla scorsa estate. Un amore nato in vacanza destinato a diventare un rapporto duraturo. In dolce attesa della seconda figlia, Belen condivide sulla seguitissima pagina Instagram scatti in cui si mostra sempre più felice al fianco di Antonio. Nonostante sia più piccolo di nove anni, la Rodriguez si trova in perfetta sintonia con il fidanzato.

Belen Rodriguez e Antonio Spinalbese: fiori d’arancio

L’indiscrezione sul possibile secondo matrimonio di Belen si sta diffondendo. I fan sono emozionati e in trepidazione per questa notizia. Secondo le voci i due si potrebbero unire in matrimonio ancora prima del parto. A sganciare la bomba è stato Roberto Alessi direttore di Novella 2000. “E’ pazza di lui e lui di lei. Mi dicono che non è escluso che possano sposarsi con un sì flash prima dell’arrivo, tra tre mesi, della loro bambina Luna Marie. Io li appoggio in pieno”, le parole di Alessi.

Per Spinalbese si tratterebbe delle prime nozze mentre per la Rodriguez delle seconde. A differenza dello sfarzoso matrimonio con Stefano De Martino, questa volta la showgirl sembrerebbe optare per una cerimonia più intima. Intanto il compagno ha lasciato il suo lavoro da parrucchiere. Ora si dedica alla passione per la fotografia. Felicissimo e molto innamorato di Belen, ha inoltre stretto un forte legame con il Santiago, il figlio della showgirl e Stefano de Martino.

Intanto il pubblico rimane con il fiato sospeso attendendo la conferma delle nozze. Belen questa volta potrebbe indossare l’abito bianco con il pancione.