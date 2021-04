Emergono nuovi elementi sul tragico incidente stradale in cui stanotte sono morte 4 persone. Una delle vittime era in diretta su Instagram; nel video l’impatto fatale

Una strage in piena regola. Stanotte hanno perso la vita in un incidente stradale quattro persone, tre ragazzi e un 50enne. L’impatto fra le due vetture è avvenuto al confine fra Campania e Lazio, tra l’Alto Casertano e il Frusinate. Più precisamente si è verificato lungo la Casilina nel territorio di San Vittore del Lazio.

Stamattina è emerso che gli attimi prima e durante l’impatto sono stati immortalati dal video della diretta social che una delle tre giovani vittime, stava registrando sul suo profilo Instagram. Le drammatiche immagini non sono state diffuse, ma potrebbero rappresentare elementi importanti per chiarire l’effettiva dinamica del sinistro.

La diretta Instagram, poi lo schianto: tre ragazzi morti a Frosinone

Le vittime dell’incidente stradale sono Carlo Romanelli, 19 anni, Matteo Simone 19, Luigi Franzese, 20 anni, che viaggiavano su un’Alfa Mito e Claudio Amato, 52 anni, conducente dell’altra vettura, una Fiat Sedici. Lo schianto è stato violentissimo: Amato e due dei tre ragazzi sono morti sul colpo. Il terzo è arrivato in ospedale in condizioni disperate ed è spirato lì.

Il magistrato della Procura di Cassino incaricato delle indagini ha disposto l’autopsia per tutte e quattro le vittime. I rilievi sul luogo dell’impatto sono stati effettuati dai carabinieri, che ora hanno requisito anche la video diretta per ottenere ulteriori elementi sullo svolgimento dell’incidente.

Tutte le vittime provenivano dallo stesso piccolo comune, Mignano Monte Lungo, in provincia di Caserta. Il sindaco Antonio Verdone, in un’intervista rilasciata al sito Fanpage.it, ha dichiarato: “Ci ha distrutti questa notizia. Sto andando ora a capire come organizzare i funerali. Non riusciremo nemmeno a stringerci alle famiglie a causa del Covid. Una tragedia, ci vorrà tempo per riprenderci. Dichiareremo lutto cittadino”.