Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 6 aprile: cosa fare della lettera?

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 6 aprile: Sofia tornerà sui suoi panni, Gabriella non saprà cosa fare.

Ancora una volta Gabriella ha a che fare con una lettera scomoda. Questa volta però la missiva non è indirizzata a lei: si tratta di una lettera lasciata da Arturo Bergamini, padre di Cosimo, prima di morire. Tra le sue pagine, l’uomo esprime la sua preoccupazione per l’affare allora in corso con Umberto Guarnieri. Il ritrovamento della lettera potrebbe cambiare le cose, ma rischia anche di provare uno shock per Cosimo, già particolarmente colpito dalla perdita dell’azienda di famiglia. Anche a casa Amato non è tutto rose e fiori: Salvatore è stato via alcuni giorni per sbollire la rabbia nei confronti del padre Giuseppe. L’uomo ha bisogno di soldi ed è disposto a minacciare chiunque per ottenerli.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 6 aprile: Umberto parla con Vittorio

Dalle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore scopriamo che Sofia, su consiglio di Maria, spingerà Salvatore a prestare i suoi soldi al padre. Gabriella, invece, sarà ancora combattuta sul destino della lettera. Non sapendo che fare, la stilista deciderà di tenerla per sé, per il momento. Al Paradiso, intanto, saranno in corso i preparativi per la gara di ciclismo. Per sostenere la propria squadra, le Veneri decideranno di fondare un fanclub.

Sempre dalle anticipazioni scopriamo inoltre che il segreto (non più segreto) di Marta avrà molte ripercussioni. Adelaide farà pressione perché Fiorenza si dimetta dal ruolo di vicepresidente del Circolo. Umberto, invece, deciderà di recarsi da Vittorio per convincerlo a chiamare la moglie e cercare un chiarimento con lei.