Una ragazza di soli 13 anni ha partorito mentre stava svolgendo un compito di matematica per poi tornare in classe e terminarlo, come se nulla fosse.

E’ accaduto presso la scuola elementare di St Balikuddembe a Buwama. Una ragazzina di soli 13 anni ha partorito mentre stava svolgendo un compito in classe.

La giovane è stata adescata da un ragazzo durante il lockdown dovuto al Covid e l’ha messa incinta approfittando che in quel periodo non andava a scuola.

La ragazza è entrata in travaglio durante il test di matematica che stava svolgendo regolarmente mentre era in classe. Il preside Godfrey Ssemanda ha raccontato gli sviluppi della vicenda che hanno lasciato il mondo intero senza parole: “Dopo 20 minuti, ha allertato il sorvegliante che ha chiamato i colleghi e ha portato di corsa la ragazza in un vicino centro medico”.

E fin qui tutto normale, se non fosse che il dirigente scolastico ha proseguito raccontando un aneddoto veramente inaspettato.

Infatti, come riportato su Leggo, sembrerebbe che la giovane studentessa appena arrivata in ospedale ha dato alla luce suo figlio per poi tornare dopo un’ora in classe e completare il test.

La 13enne dovrà essere seguita dai servizi sociali

La ragazza è una vera studentessa modello e ha pregato i medici che la lasciassero andare per poter terminare l’esame che stava svolgendo, le sono stati concessi così 45 minuti in più rispetto al resto della classe per portarlo a termine.

Una storia che ha dell’incredibile se si considera che in quell’ora la studentessa ha partorito ed è tornata, come se nulla fosse.

Fortunatamente la piccola e suo figlio stanno bene e appena terminato il compito in classe la 13enne è tornata in ospedale dal suo bambino. Ora dovrà svolgere tutte le pratiche che le consentiranno di stare insieme a suo figlio con la sorveglianza dei servizi sociali.

Sono stati i genitori a raccontare alla stampa locale com’è avvenuto l’incontro con il ragazzo che l’ha messa incinta.