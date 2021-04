Mercedesz, davanti e dietro, fa vedere tutto ed è solo spettacolare – FOTO

Mercedesz non smette di far sognare i suoi followers su Instagram: il suo ultimo post con fondoschiena in primo piano fa il pieno di likes.

Difficile trovare una ragazza bella, sensuale e seducente come Mercedesz. La ragazza continua a condividere con regolarità scatti stupendi in cui mette in mostra tutto il suo repertorio. La 29enne si allena costantemente e i risultati sul suo fisico sono decisamente evidenti.

Mercedesz, poco fa, ha deciso di mostrare il suo fondoschiena condividendo un paio di scatti in un post che ha già fatto il pieno di likes. La classe 1991 è in splendida forma e illumina la scena con il suo fascino e la sua esplosività. La showgirl italo-ungherese, nella didascalia, ha fatto gli auguri di Pasqua ai suoi followers.

Mercedesz mostruosa su Instagram: un fondoschiena da infarto

L’ultimo post di Mercedesz ha ovviamente inanellato numeri incredibili. Le immagini hanno superato quota 10mila likes in meno di ora, a cui vanno aggiunti anche più di 100 commenti. La ragazza indossa jeans super aderenti che mettono in risalto il suo fondoschiena da sogno. Le sue forme lasciano indubbiamente tutti senza parole. Lo sguardo della 29enne è pazzesco mentre le sue labbra sono irresistibili.

“Non c’entra molto con la foto tranne che l’ho fatta oggi… ma buona Pasqua a tutti .Vi voglio bene”, ha scritto nella didascalia. In questa giornata pasquale, il personaggio televisivo ha optato per un look casual scoprendo anche il suo incredibile ventre. L’addome fa semplicemente paura.

Mercedesz ha un corpo praticamente perfetto, e non soltanto il fondoschiena. Qualche giorno fa spiazzò tutti postando una fotografia in cui indossava un vestitino con scollatura generosa e décolleté in vista.