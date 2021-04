Nunzia De Girolamo non può fare a meno di un piccolo trucco: “Siete d’accordo?”- FOTO

Nunzia De Girolamo, sempre più a suo agio nella nuova veste di conduttrice, fa appello ai suoi fan per avere supporto

Per anni gli italiani si sono abituati a trovarsi di fronte Nunzia De Girolamo nelle vesti di politica appassionata ed impegnata. Ultimamente però la passionaria di Silvio Berlusconi ha pensato bene di cimentarsi in altre sfide facendosi conoscere anche nel ruolo di presentatrice televisiva. Saldamente alla guida di “Ciao Maschio” ogni settimana ospita su Rai 1 volti noti del mondo dello spettacolo che chiacchierano con lei a cuore aperto. Proprio in occasione dell’ultima puntata la De Girolamo ha voluto condividere sul suo profilo Instagram una foto che ha immediatamente conquistato i suoi tantissimi fan. L’onorevole infatti si è lasciata ritrarre con un tailleur nero impreziosito da un paio di scarpe con un tacco vertiginoso. Nella didascalia Nunzia si rivolge direttamente ai suoi fan confessando anche un piccolo trucchetto messo in atto: “Dicono che il nero sfini“, anche se in realtà la simpatica conduttrice non ha certo bisogno di ricorrere a simili escamotage.

La vita privata di Nunzia De Girolamo

Su Nunzia De Girolamo se ne sono dette davvero tante essendo stata innanzitutto un personaggio di spicco della politica italiana. Nonostante le sue idee sempre nette ed appassionate è l’ex onorevole è la dimostrazione che pur mantenendo i propri ideali intatti ci si può innamorare di chi è diametralmente opposto. Nunzia è infatti sposata con il deputato Francesco Boccia che fa parte del Partito Democratico. Per il loro amore complici sono strati i banchi del Parlamento dove il membro del PD è riuscito a conquistarla grazie al suo sorriso e al suo sguardo. A quanto pare i novelli Giulietta e Romeo hanno passato mesi a “corteggiarsi” solo attraverso delle email prima di rendere pubblica la loro relazione.

Dopo è arrivato il matrimonio tenuto in tutta segretezza e la nascita della loro bambina Gea che oggi ha 8 anni. Nunzia ha inoltre raccontato che proprio sua figlia è stata capace di spostare tutti gli equilibri delle sue priorità. Diventando da subito il centro del suo mondo e il suoi unico, vero e grande amore.