I Soliti Ignoti, Annalisa si ferma ad un pelo dalla vittoria ma il web si scatena: “Continua così”

Annalisa ieri sera giocava a favore dell’Associazione Italiana Autismo ed è riuscita nel rarissimo risultato di azzeccare tutti gli “ignoti”. Ma è caduta sul finale

Il suo successo dopo Sanremo è in netta ascesa tanto da essere arrivata ad oltre un milione e mezzo di follower sui social con cui condivide tutte le gioie della sua vita, compreso l’annuncio prossimo di un nuovo attesissimo album che la catapulterà sicuramente nell’olimpo dei grandi della canzone italiana.

Inoltre Annalisa ieri sera è stata protagonista de “I Soliti Ignoti”, noto programma della sera di Rai 1, per giocare a favore dell’Associazione Italiana Autismo. Ha colpito moltissimo il suo look scelto per la serata, composto da un tubino blu elettrico fasciante in vita che ne metteva in mostra le sue forme minute ma sinuose. Non solo brava nel canto, la Scarrone ha dimostrato di essere bravissima anche nel gioco, vediamo cosa è accaduto durante la puntata andata in onda come al solito alla 20,30.

Annalisa indovina 5 ignoti su 5 poi però poi lo scivolone finale

Ma noooooooo uffffff …. l avevo indovinato io ma stavolta mi spiace davvero che abbia sbagliato lei #Annalisa …. vabbè ..comunque si è impegnata ha giocato bene e l’ha fatto con rispetto per la causa e quindi brava 💪🏼👏🏼#isolitiignoti — rossella (@rossella1616) April 3, 2021

Stretta tra imbarazzo e nervosismo dettato dal dover raggiungere il montepremi finale per l’Associazione Italiana Autismo, Annalisa riesce in modo molto concentrato ad indovinare nel gioco ben 5 ignoti su 5, “un nuovo record” scrive qualcuno su Twitter mentre commenta la puntata di “I Soliti Ignoti”.

Purtroppo, però, dopo avere raccolto ben 250mila euro e averli poi ridotti fino a 100mila giocandosi tutti gli aiuti concessi dal programma, è caduta proprio nella manche finale del “parente misterioso” nella quale bisogna indovinare il legame consanguineo tra l’ignoto e gli altri partecipanti in gara.

Ovviamente Annalisa si ferma ad un pelo dalla vittoria.

Ti si ama lo stesso queen 💙#Annalisa #isolitiignoti@NaliOfficial pic.twitter.com/63XvPwM39P — Gabriele (@gabriele_garo) April 3, 2021

Annalisa non avrà vinto il montepremi ma ha regalato grande ironia e professionalità ancora una volta ai telespettatori che l’hanno ascoltata anche nell’esibizione “Dieci”, brano di successo portato a Sanremo. Ricordiamo comunque che “I Soliti Ignoti” finora ha già raccolto oltre 800mila euro in beneficenza per l’ospedale “Spallanzani”.