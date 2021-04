Veronica Gentili, la FOTO che ti rende la Pasqua più bella!

La fantastica professionista di Facebook Marketing, nonché giornalista, conduttrice televisiva e attrice italiana, posta di nuovo!

Nella didascalia del post augura una buona Pasqua a tutti i suoi followers, che semplicemente chiama ‘amici‘.

Veronica indossa una camicia bianca, con sopra un gilet nero, abbinato alla gonna e ai tacchi a spillo: sensualità e formalità in un unico outfit!

L’espressione della Gentili è piuttosto seria, mentre fissa decisa l’obbiettivo della fotocamera.

La foto è stata super apprezzata, tanto da ricevere, in circa un’ora, più di 3.000 mi piace e 230 commenti, di cui la maggior parte sono auguri di buona Pasqua e tantissimi complimenti.

Tra i messaggi degli utenti si legge: “Auguroni a te. Buona Pasqua“, “Bella come il Sole“, “Buona Pasqua sei bellissima“, oppure “Auguroni splendida Veronica, e che scarpe top!“.

Veronica Gentili in ogni ambito della tv: e voi la preferite da conduttrice o da opinionista?

Veronica Gentili è semplicemente unica e favolosa alla conduzione della trasmissione ‘Stasera Italia‘, su Rete 4.

In realtà, in passato, la splendida Veronica ha avuto spesso il ruolo di opinionista nei programmi televisivi, ad esempio nei seguenti: ‘Piazza Pulita‘, in onda su LA7 (nel 2013); ‘Coffee Break‘, in onda sempre su LA7 (nel 2016) e, sullo stesso canale, anche ‘L’aria che tira‘ (nel 2017).

Per concludere ricordiamo anche l’ultima trasmissione di approfondimento politico, a cui la Gentili ha partecipato sempre in veste di opinionista: si tratta del programma ‘Dalla vostra parte‘, in onda su Rete 4 (nel 2018).

E voi in che ruolo la preferite?