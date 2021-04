Almeno 22 i membri delle forze di sicurezza morti questa domenica (4 aprile) per mano dei rivoltosi maoisti: l’agguato.

My thoughts are with the families of those martyred while fighting Maoists in Chhattisgarh. The sacrifices of the brave martyrs will never be forgotten. May the injured recover at the earliest.

— Narendra Modi (@narendramodi) April 3, 2021