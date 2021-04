Wanda Nara incontenibile, come sono incontenibili le sue due “gemelle” – FOTO

Nuovo scatto provocatorio quello postato poche ore fa da Wanda Nara che ha deciso di mostrarsi in tenuta sportiva con il seno in bella mostra

Da sempre la bellissima 34 argentina è al centro della cronaca, bella ed esagerata condivide sui social ogni momento della sua vita e non esita mai a mostrarsi in abiti succinti che ne esaltano le forme prorompenti. La moglie di Mauro Icardi si è trasferita a Parigi per seguirlo e supportarlo con la squadra, lei però sta sfruttando il tempo nella capitale francese per concedersi del meritato relax nella sua casa di campagna assieme alle figlie e ai suoi animali domestici.

La classe 1986 nativa di Buenos Aires riesce sempre a far impazzire i suoi fans pubblicando fotografie in cui si rilassa al sole oppure svolge faticosi workout in abiti succinti che fanno impazzire d’invidia i suoi 7,5 milioni di follower su Instagram.

Wanda Nara augura Buona Pasqua a suo modo, in tenuta sportiva mostra le curve

Sono 246mila i like ricevuto in meno di dieci ore da Wanda Nara dopo aver condiviso lo scatto che la ritrae con indosso un completo sportivo attillatissimo del brand Oceans Apart: top aperto sul seno straripante chiuso a mala pena da una cerniera posta frontalmente a suggellarne i lembi.

Le mani ancorate sui fianchi generosi a suggellarne l’andatura rilassata, sguardo malizioso con la bocca leggermente socchiusa e occhi languidi incorniciati da un trucco accurato.

I commenti ancora una volta sono copiosi ed entusiasti di ciò che ha messo in mostra in modo così audace. “Misericórdia, Wandinha 😳”, “Hermosaaa😍”, “Siempre muy hermosa mi gran ídola, un saludo y feliz pascua😍🐣”. Un regalo di Pasqua molto gradito che l’ha fatta diventare ancora una volta la beniamina del web.