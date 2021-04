Adua Del Vesco in total black: sale la temperatura sui social – FOTO

Adua Del Vesco in total black: sale la temperatura sui social. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha fatto impazzire i suoi fans con l’ultimo scatto pubblicato su Instagram

Adua Del Vesco è stata sicuramente una delle concorrenti più amate dell’ultimo Grande Fratello Vip. Ha fatto un percorso di vita molto importante che le ha dato davvero tanto, che le ha regalato la serenità che aveva perso da tempo, la sua identità ma soprattutto l’amore con Andrea Zenga con cui adesso si sta godendo queste settimane post reality.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Tommaso Zorzi compie 26 anni: la commovente dedica di Francesco Oppini

Adua Del Vesco fa impazzire i fans su Instagram: lo scatto appena pubblicato

Visualizza questo post su Instagram U n p o s t c o n d i v i s o d a R o s a l i n d a C a n n a v ò (@adua.del.vesco)

Adua è entrata nella casa più spiata d’Italia che aveva una vita completamente diversa, ed era impegnata in una relazione d’amore con un ragazzo dai tempi del liceo. Dieci anni di storia, di progetti di vita importante, Adua pensava di restare con lui per tutta la vita ma i suoi piani sono stati totalmente stravolti. Per la prima volta, Adua ha deciso di pensare a se stessa e di mettere da parte il senso del dovere che l’ha inseguita per tutta la sua vita.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Amici 20, chi è Sangiovanni: vita, carriera e il suo vero nome

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Adesso Adua è felice accanto al suo Andrea Zenga, che ha conosciuto a dicembre nella casa e con cui ha cominciato una storia d’amore a fine febbraio. I due oggi sono più complici e affiatati che mai.