Al Bano e Loredana Lecciso, la Pasqua insieme: c’è una cosa però che non sfugge – FOTO

Loredana Lecciso è sempre più amata dal grande pubblico che le riserva un effetto davvero speciale specialmente attraverso i social. Sul suo profilo Instagram la showgirl pugliese ha quindi pensato bene di rivolgere ai tantissimi follower che la seguono un augurio sincero di una buona Pasqua. Per farlo ha condiviso sul noto social uno scatto in bianco e nero con il suo compagno Al Bano Carrisi. Una bellissima foto di famiglia che li ritrae sorridenti all’interno delle magnifiche tenute che il cantante possiede a Cellino San Marco. Per riservare un pensiero dolce ai suoi fan Loredana non poteva scegliere un modo migliore regalando a chi la ama proprio un’immagine di felicità. E come potrebbe essere se non così una sacra festività passata con le persone più care immersi oltretutto nella bellezza della natura pugliese? Una gioia che non è passata inosservata ai tanti amici vip della coppia che li hanno sommersi di cuoricini.

Loredana Lecciso e Romina Power il sogno di Al Bano

Da quando Loredana Lecciso ha iniziato la sua relazione con Al Bano inevitabilmente sono iniziati i rumors che vorrebbero la showgirl pugliese in conflitto con Romina Power. In effetti è sempre stato evidente che fra le due donne non corresse buon sangue nonostante Loredana non fosse stata responsabile della fine del decennale matrimonio fra i due artisti. Proprio recentemente il leone di Cellino San Marco ha confessato in diretta tv che uno dei suoi desideri più grandi sarebbe quello di potersi sedere a tavola per una cena in compagnia di Loredana e Romina. In realtà quello di Al Bano sembra essere destinato a restare appunto un sogno viste le parole, non sempre gentili, che le due donne della sua vita si sono scambiate negli anni.

Pur non dimostrando infatti mai una vera ostilità ognuna nei confronti dell’altra entrambe non hanno mai perso occasione per lanciarsi reciproche frecciatine. Il sogno Al Bano di una grande tavola con la sua famiglia allargata tutta insieme riunita probabilmente dovrà aspettare ancora un bel po’.