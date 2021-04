Denise Pipitone, importante messaggio dell’Avvocato Frazzitta alle agenzie

A distanza di una settimana circa da quando Olesya ha fatto un appello a ‘Lasciali Parlare’ sul Primo canale per ritrovare sua madre, ancora non sono arrivati gli esiti del DNA.

Una ragazza russa di vent’anni la scorsa settimana è andata alla trasmissione Lasciali parlare per cercare sua madre. La giovane era stata rapita quando aveva solo 4 anni, ha vissuto in una comunità rom finché la polizia non l’ha portata in orfanotrofio dove è cresciuta.

Ci sono diverse similitudini con Denise Pipitone, la bambina scomparsa nel nulla nel 2004 a Mazara del Vallo, soprattutto la somiglianza di Olesya con Piera Maggio. L’unica cosa che può far credere non si tratti di lei sono le sue fotografie da bambina che non somigliano molto a Denise. Però la somiglianza attuale fa sperare che si tratti solo di cambiamenti avuti a una determinata età.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Denise Pipitone, il primo DNA esclude una cosa. Cresce la speranza

L’avvocato spiega il pensiero della famiglia di Denise

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Denise Pipitone, parla Piera Maggio: “Olesya come la nostra bambina”

L’avvocato della famiglia di Denise Pipitone però non accetta più il modus operandi della tv russa che per avere l’esclusiva sta costruendo un vero e proprio ‘circo mediatico’ che non è considerato corretto nei confronti di nessuno dei protagonisti di questa storia.

Così l’avvocato Frazzitta sbotta su Adkronos: “Se entro domani non ci faranno avere i dati del Dna e del gruppo sanguigno della ragazza mostrata in tv io e Piera Maggio non parteciperemo a nessun programma. Basta con questo circo mediatico”.

Ha sottolineato di volere tutta la documentazione scientifica, quindi l’esito del Dna e chiudere la questione.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Inoltre ha sottolineato che ‘Al momento non c’è nulla e siamo infastiditi da questi ritardi, dunque o domani ci fanno avere i dati al programma o non partecipiamo’.