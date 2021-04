Domenica In, Mara Venier stupisce Enrico Papi: “Non dovevi farlo”

Enrico Papi nel giorno di Pasqua è stato ospite a Domenica In, programma condotto da Mara Venier ma qualcosa è andato storto

Nonostante fosse la domenica di Pasqua, Domenica In è andato in onda come ogni settimana e gli ospiti non sono mancati. Zia Mara ha fatto emozionare il pubblico da casa e ha trascorso con esso un bel pomeriggio, all’insegna del divertimento e commozione. Tra gli invitati in studio c’è stato anche Enrico Papi, il conduttore noto per aver presentato Sarabanda e tanto altro ancora. Insieme hanno percorso alcuni momenti della vita di Papi, tra alti e bassi. Ma qualcosa non è piaciuto all’ospite che si è arrabbiato con la padrona di casa.

Domenica In, Enrico Papi deluso da Mara, perché?

Sembrava andare tutto nel verso giusto fino a quando Mara Venier durante la parte dedicata a Enrico Papi ha mandato in onda un video della madre che il conduttore ha perso poco tempo fa. Così all’improvviso, il presentatore di Sarabanda ha cambiato espressione e lasciando di stucco la padrona di casa ha esordito dicendo: ” No, ma non dovevi – ha affermato Papi – mi dispiace, ma non mi piacciono molto queste cose. È stata una grande perdita”. Poi ancora: “Donna di una generosità estrema, che mi ha insegnato a esserlo. Molto forte. Ha sofferto, ma fino all’ultimo cercava la battuta”. Il conduttore è scoppiato in lacrime ed ha fatto commuovere anche Mara, poi ha concluso spiegando che nonostante il lutto di quei giorni, è andato in studio per registrare Name that tune.

Dopo questo momento di imbarazzo e commozione, Domenica In è proseguito all’insegna del divertimento e allegria. Era pur sempre il weekend di Pasqua.