Elisabetta Canalis, pilates in piscina con un bikini pazzesco. Il balletto è virale – FOTO

Elisabetta Canalis sempre più scatenata riesce sempre a strappare un sorriso e un cuoricino ai tantissimi fan che l’ammirano ogni giorno attraverso il suo profilo Instagram. Nelle sue ultime stories ha regalato delle immagini davvero mozzafiato mentre si lascia andare ad un coinvolgente balletto. Un modo davvero magnifico per fare gli auguri di Pasqua ai suoi ammiratori che hanno avuto la sorpresa di deliziarsi con la visione del suo fisico statuario. In compagnia di un’amica infatti Elisabetta nelle accoglienti e limpide acque di una piscina si è lanciata a ritmo di musica. La sua Pasqua sembra essere stata davvero bellissima, dalle stories infatti si può notare innanzitutto una grande vetrina di succulenti dolci che certamente avranno allietato la sua tavola. Per smaltire niente di meglio quindi di un po’ di sano movimento in piscina. E per i bambini poi qualche salto sul tappeto elastico, giusto per digerire l’uovo di cioccolata.

Elisabetta Canalis divisa fra Los Angeles e Alghero

Elisabetta Canalis vive ormai da anni in compagnia del marito Brian Perri, con cui è sposata dal 2015, e della figlia Skyler Eva, di appena 5 anni, nella magnifica città di Los Angeles. Il cuore però resta sempre legato al fascino di Alghero, la cittadina sarda nella quale vive ancora la sua famiglia. Di recente la showgirl è rientrata in Italia per visitare i suoi genitori dopo ben un anno di distanza forzata. Il Covid ha infatti impedito ad Elisabetta di riabbracciare prima i suoi cari e non appena fatto il vaccino è volata immediatamente nella sua terra d’origine. In Italia ha trascorso alcuni giorni a Milano, presumibilmente per lavoro e poi si è recata direttamente ad Alghero.

Qui infatti la sua piccola ha potuto finalmente riabbracciare la nonna che non vedeva da più di un anno. Per fortuna, grazie anche al vaccino già ricevuto da Elisabetta e dal marito Brian, non sarà necessario aspettare tanto prima di tornare ad immergersi nella bellezza di una terra come la Sardegna e dall’affetto della propria famiglia d’origine.