LOL, Fedez distrutto da una critica che non le manda a dire. I dettagli

La giornalista Selvaggia Lucarelli ieri si è esposta con un commento molto acido sulla conduzione di LOL e la figura di Fedez che reputa poco adatta

Fedez è appena diventato papà per la seconda volta della piccola Vittoria, una delle gioie più grandi per un genitore. Per il rapper italiano però non è l’unica soddisfazione di questo momento, infatti insieme a Mara Maionchi sta conducendo il nuovo comedy show Amazon Original “LOL: chi ride è fuori”, prodotto da Endemol Shine Italy e disponibile dal 1° aprile scorso su Prime Video.

Se finora il pubblico a casa ha apprezzato le prime puntate del game show, non è dello stesso avviso una giornalista italiana che proprio con Fedez ha già manifestato alcune incongruenze durante il Festival di Sanremo incitandolo a fare beneficienza del cachet percepito. Selvaggia Lucarelli allora scrisse: “Adesso se è tanto capace di fare beneficenza Fedez regala la sua partecipazione a Sanremo a Morgan. Vojo vedè”. Capiamo l’ultima nuova critica rivolta al cantante sui social.

Selvaggia Lucarelli attacca Fedez sui social: “Fuori ruolo”

Il format di LOL è molto semplice: dieci comici lottano per non sbellicarsi dalle risate all’interno di un appartamento. Tra questi Elio, Caterina Guzzanti, Lillo, Angelo Pintus, Frank Matano, Katia Follesa, Ciro e Fru dei The Jackal, Michela Giraud e Luca Ravenna. I temerari devono provare, contemporaneamente, a far ridere i loro avversari per aggiudicarsi un premio finale di 100mila euro da devolvere in beneficenza.

La giornalista ieri per la giornata di Pasqua ha guardato con la famiglia le prime puntate di LOL ma non è stata particolarmente attirata dalla performance di conduzione avanzata da Fedez, che è stato pesantemente accusato nelle sue Instagram stories.

La Lucarelli infatti ha definito Fedez “fuori ruolo”, dichiarando che come autrice avrebbe scelto qualcun altro. Secondo la giornalista, il rapper milanese non sarebbe all’altezza del programma che lei reputa “divertente e ben fatto” ma poco adatto all’indole del cantante. Al momento il rapper non ha rilasciato nessun commento pubblico ma attendiamo le prossime ore per avere dei risvolti in merito alla faccenda.