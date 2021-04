Mara Venier con la sua puntata di Pasqua di Domenica In vince la guerra con la sua diretta avversaria Barbara D’Urso

Con il campionato di calcio fermo per la festività di Pasqua a tenere banco è stato lo scontro diretto fra le due signore della televisione italiana. A battersi per conquistare l’attenzione dei telespettatori della domenica sono tornate a fronteggiarsi Mara Venier, con la sua Domenica In, e Barbara D’Urso con Domenica Live. Dopo la scelta di Mediaset di eliminare dalla programmazione la puntata serale della D’Urso è stato deciso di allungare di qualche ora l’appuntamento pomeridiano. In questo modo quindi si è riaccesa la sfida con la competitor di sempre Mara Venier. Entrambe le conduttrici sono scese in campo facendo ricorso ai loro migliori assi nella manica. Nonostante gli sforzi però il primo incontro è stato vinto in scioltezza da Domenica In conquistando ben 2,6 milioni di telespettatori. Alla D’Urso la magra consolazione di aver fatto comunque un ascolto migliore delle precedenti puntate della domenica. Il suo Live è infatti passato dal 12% di share al 13,29%.

Mara Venier vince il primo scontro con Barbara D’Urso

Per onorare al meglio il primo scontro della domenica con la collega e avversaria di sempre Barbara D’Urso, Mara Venier per la puntata di Pasqua ha deciso di calare gli assi. Domenica In ha infatti vinto la battaglia degli ascolti di Domenica Live grazie a degli ospiti d’eccezioni fra i più amati del mondo dello spettacolo. A permetterle di vincere senza troppa difficoltà è stata indubbiamente l’intervista che la signora della Rai ha fatto alla sempre affascinante Romina Power. L’ex moglie di Al Bano si è collegata dalla bellissima Cellino San Marco per raccontare, insieme agli affetti più cari, la sua festività in famiglia. Oltre all’artista americana fra gli ospiti ci sono stati Enrico Papi che ha tenuto un gioco musicale con la Venier e Cristiano Malgioglio.

Inoltre per affrontare temi più seri legati al difficile momento che ancora sta vivendo il Paese in collegamento c’è stato il prof. Francesco Le Foche, immunologo clinico del Policlinico Umberto I di Roma, e il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri.