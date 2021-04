Fabrizio Corona: Nina Moric svela un grande segreto

Il caso mediatico che vede coinvolto Fabrizio Corona continua a suscitare scalpore. Nina Moric, che ha allontanato il figlio Carlos con lo scopo di proteggerlo, ha mostrato dove si trova

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fabrizio Corona (@fabriziocoronareal)

Fabrizio Corona, coinvolto in un vero e proprio caso mediatico, si trova attualmente rinchiuso nel carcere di Monza, dove terminerà di scontare la propria pena. L’uomo, precedentemente agli arresti domiciliari, ha fin da subito contestato la legittimità del provvedimento, dando il via ad una serie di atti che hanno richiamato le attenzioni su di lui: l’ex re dei paparazzi, dopo essersi tagliato le vene, aveva iniziato lo sciopero della fame e della sete.

Nonostante, negli ultimi giorni, Fabrizio sembrava aver ritrattato le proprie posizioni, il messaggio apparso nella didascalia della sua ultima foto non lascia ben sperare. “Se sei assolutamente convinto di aver subito una grave ingiustizia lotta, pronto anche a sacrificare la tua vita“: queste le parole di Corona. Nel frattempo, Nina Moric, completamente estraniatasi dalla vicenda, ha tranquillizzato i fan in merito alle condizioni di suo figlio Carlos.

LEGGI ANCHE —> Fabrizio Corona: ”Sacrifico la mia vita, sono pronto“. Sconvolgente

Fabrizio Corona, Nina Moric svela dove si trova il figlio Carlos

LEGGI ANCHE —> Fabrizio Corona sospende lo sciopero della fame: “L’ho convinto io”

Carlos Maria è il figlio 18enne di Fabrizio Corona e Nina Moric, ed è l’unico grande amore dell’ex paparazzo. Dopo le recenti vicissitudini che vedono protagonista il suo ex marito, la modella ha deciso di allontanare Carlos dall’Italia, in maniera tale da non riversare su di lui le conseguenze delle azioni di Corona. In occasione della Pasqua, Nina ha condiviso con i fan un post, in cui mostra come sta realmente il figlio.

Il 18enne si trova a Zagabria, dalla famiglia di lei, e nello scatto sembra sereno e felice insieme ai suoi parenti. La notizia era stata rilasciata anche dalla mamma di Corona, Gabriella, che nelle scorse settimane si è appellata ai giudici all’interno di numerose trasmissioni televisive.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fabrizio Corona (@fabriziocoronareal)

Il legame fra Fabrizio e Carlos sarebbe fortissimo, tanto che lo stesso Corona aveva chiesto ai giudici di non essere rimandato in galera, proprio per il bene del figlio. Quest’ultimo, per ora, sembra al sicuro lontano dall’Italia.