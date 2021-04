La moneta da 2 euro che ne vale 120mila? Forse ce l’avete anche voi

A volte le monete sono più rare di ciò che sembrano, come quella da 2 euro che ne vale 120mila. Ecco come capire se in tasca avete una fortuna

Cosa rende una moneta rara al punto che assuma un valore diverso da quello indicato? Spesso si tratta di edizioni a tiratura limitata, come ad esempio le monete da 2 euro commemorative emesse dal Vaticano, visto che non superano mai i 125mila esemplari. Seguono i 2 Euro del Principato di Monaco, che nel 2007 omaggiarono la principessa Grace Kelly, oggi valutati a circa 1.800 euro.

Ma anche il conio italiano riserva sorprese: esistono monete da 1 centesimo di euro contraddistinte dall’immagine della Mole Antonelliana anziché di Castel del Monte. Un errore della Zecca che le ha rese ricercate dai collezionisti. Nel 2002 ne sono stati coniati 7mila pezzi: ciascuno oggi vale 6.600 euro.

LEGGI ANCHE -> Shopping e vip: come le star hanno trascorso il weekend di Pasqua

Ecco la moneta da 2 euro che ne vale 120mila

LEGGI ANCHE -> Adriana Volpe a rischio chiusura, Maurizio Costanzo: “Tanto in Rai era finita”

E il difetto di fabbrica è alla base dell’enorme valore di una particolare moneta da 2 euro emessa dalla Germania. Per poterla riconoscere dal conio ordinario, bisogna prestare attenzione a dettagli ben precisi. Si tratta in particolar modo di alcuni errori della conformazione della suddetta moneta, che la caratterizzano come unica.

La moneta è in circolazione dal 2002. E proprio la fattura della data è il primo indizio: uno degli zeri non è ovale, ma assomiglia più ad una “g”. Poi ci sono anche diverse linee trasversali che attraversano la superficie sul dorso, e infine le imprecisioni dell’attaccatura fra la parte centrale dorata, con l’anello esterno argentato.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Difetti che a prima vista potrebbero sembrare frutto dell’usura, ma che un occhio esperto ha riconosciuto e valutato come segni distintivi. Ciò ha permesso al proprietario della moneta di metterla all’asta su Ebay. Il prezzo di partenza è stato ampiamente superato, e il miglior offerente ha proposto di pagare la rarità ben 120 mila euro.