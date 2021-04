Si accascia a terra durante una lite: ragazzo perde la vita

Nel tardo pomeriggio di ieri, un ragazzo di 33 anni è morto a Cicciano (Napoli) dopo essere stato colto da un malore mentre discuteva con un altro uomo.

Si è accasciato a terra nel corso di un’accesa discussione vicino la sua abitazione. Così è morto un ragazzo di 33 anni nel tardo pomeriggio di ieri a Cicciano, in provincia di Napoli. La vittima, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato colto da un malore mentre discuteva con un altro uomo nel rione Iacp. A nulla è valso il tempestivo intervento dell’equipe medica, giunta sul posto, che ha potuto solo constatare il decesso del 33enne. Sulla vicenda stanno indagando la polizia intervenuta insieme ai soccorsi.

Choc a Cicciano, comune in provincia di Napoli, dove nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 4 aprile, un ragazzo è morto nel rione Iacp. Secondo quanto scrive la stampa locale e la redazione del quotidiano Il Mattino, la vittima, Pasquale Lauro, 33enne residente a Cicciano, stava discutendo animatamente con un altro uomo, quando si è improvvisamente accasciato al suolo, probabilmente colto da un malore.

Lanciato l’allarme, in pochi minuti, sul posto è arrivato lo staff medico del 118 a bordo di un’ambulanza, ma per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. Gli operatori sanitari hanno potuto solo constatarne il decesso.

Intervenuti anche gli agenti della polizia del commissariato di Nola che hanno avviato le indagini per far chiarezza sull’accaduto. Dai primi riscontri, pare che non vi siano state violenze prima che l’uomo fosse colto dal malore ma solo un’accesa lite tra i due.

Le forze dell’ordine stanno cercando di chiarire anche le ragioni che hanno scatenato il diverbio. Sembra, riferisce il Mattino, che alla base della lite vi fosse la ex moglie della vittima con la quale si era separato. I due pare avessero una figlia, una bambina di 10 anni.